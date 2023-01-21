Başkan Güngör, Miniklerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Üngüt İlkokulu’nda çocukların karne heyecanına ortak oldu. Karne dağıtım programında; Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri, minikleri tebrik ederek karnelerini takdim etti. Çocuklara iyi tatiller dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2022 – 2023 eğitim öğretim döneminin birinci yarıyılını tamamladık. Karne dağıtımı programında Sayın Valimiz, kaymakamımız ve il milli eğitim müdürümüz ile birlikte minik yavrularımızı ziyaret ederek karnelerini takdim ettik. Ne mutlu ki bize böyle bir nesle hizmet ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.

Tiyatro Gösterileri Çocukları Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik çeşitli tiyatro gösterilerinin sahneleneceğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yarıyıl tatilinde dinlenmeleri, eğlenceli ve verimli zaman geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli tiyatro gösterileri düzenliyoruz. Tatil döneminde toplamda 5 adet tiyatro gösterisi yavrularımız için sahne alacak. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumlulukla adeta yarınlarımızı inşa eden tüm öğretmenlerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.