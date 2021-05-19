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Başkan Güngör, 'Muhtarlar yapacağımız hizmetlerde yol haritamızı belirliyor'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, muhtarlar ile bir araya geldi.

Başkan Güngör, 'Muhtarlar yapacağımız hizmetlerde yol haritamızı belirliyor'

Başkan Güngör, 'Muhtarlar yapacağımız hizmetlerde yol haritamızı belirliyor'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, muhtarlar ile bir araya geldi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:47
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Başkan Güngör, Tekerek, Boğaziçi, Haydarbey, 5 Nisan, İstiklal ve Maarif Mahallesi Muhtarlarıyla buluştu. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Güngör, aynı zamanda yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyarette muhtarların sorun ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan Güngör,"Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmeler mahallelerimize yapacağımız hizmetlerde yol haritamızı belirliyor.
Bu doğrultuda Tekerek, Boğaziçi, Haydarbey, 5 Nisan, İstiklal ve Maarif mahallelerimizin muhtarlarıyla biraradaydık." dedi.

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