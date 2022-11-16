Başkan Güngör, “Nurhak’a 65 milyon tl’nin üzerinde yatırım yaptık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Nurhak’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Nurhak İlçe Başkanı Akif Gevrek ile AK Parti ve MHP teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaret programı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek Nurhak’a kazandırılan Tatlar ve Yeni Mahalle Konağı’nın açılış töreniyle başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Nurhak’ta da birçok alanda yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İnşallah yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Altyapı ve Ulaşım Yatırımları

Nurhak’ta hayata geçirilen yatırımlara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Nurhak ilçemizde 40 kilometre uzunluğundaki yolumuzu asfaltla yeniledik. Deforme olmuş yolları 4 bin ton yama ile iyileştirdik. İlçemize 30 bin metrekare kilit parke kazandırdık. Ayrıca Tatlar ve Kullar mahallelerimizdeki eski binalarını yenileyerek mahalle konağı konseptine dönüştürdük ve bugün de açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. KASKİ tarafından da Nurhak’a 17 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı, 4 içmesuyu deposu, 4 içmesuyu sondajı kazandırıldı. Tarımsal alanda da ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. İlçemize 1 adet sulama havuzu, 4 kilometre sulama kanalı kazandırdık ve hemşehrilerimize 7 kilometre sulama borusu desteğinde bulunduk. Şu ana kadar Nurhak’a yapmış olduğumuz yatırım miktarı 65 Milyon TL’nin üzerinde” diye konuştu. Başkan Güngör’ün konuşması sonrası açılış kurdelesi kesilerek mahalle konağı hizmete alındı.

Hemşehrilerimize Hayırlı Olsun

Açılış töreninin ardından Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, Tatlar ve Yeni Mahalle Konağı’nda incelemelerde bulundu. Burada mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Altyapı ve yol yatırımlarının yanı sıra bugünün dünyasında yerleşim yerlerinin ortak kullanım alanlarına da son derece ihtiyacı var. Geçtiğimiz yıl Nurhak’a geldiğimizde burayı da ziyaret etmiştik ve hemşehrilerimiz bu eski yapının yenilenmesini talep etmişti. Biz de hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda burayı çok amaçlı bir sosyal tesise dönüştürdük. Tatlar ve Yeni Mahalle Konağı’nın hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çevreci Projeler Hayata Geçiriyoruz

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Bugünün dünyasında atıkların toplanması, suyun arıtılması ve çevrenin korunması çok önemli. Elbistan’da hayata geçireceğimiz ve Nurhak’ı da kapsayan 5 ilçemize hizmet verecek olan Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin ihalesini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 350 Milyon TL’lik bir yatırım. Bu miktarın büyük bir kısmını AB Fonundan sağladığımız hibe ile karşılıyoruz. Bu projemizle de ilçelerimizin katı atık problemini çözüme kavuşturmuş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizdeki turizm alanlarını da restore ederek Nurhak’ın turizm potansiyelini artıracağız” ifadelerini kullandı.

Kullar ve Karşıyaka Mahalle Konağı Hizmete Alındı

Program, Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak’a kazandırılan Kullar ve Karşıyaka Mahalle Konağı’nın açılışıyla devam etti. Sosyal tesisin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimizde ve mahallelerimizde sosyal donatı alanlarının varlığını önemsiyoruz. Bu kapsamda, Kullar Mahallesi’nde daha önce ilkokul olarak kullanılan eski binayı restore ederek çok amaçlı mahalle konağına dönüştürdük. Bugün de açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kullar Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnşallah ilçe merkezimize de Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde çok amaçlı sosyal tesis kazandıracağız. İhalesi yapıldı. İnşallah orayı da tamamlayarak Nurhak’ın hizmetine sunacağız” ifadelerini kaydetti.

3 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı

Program kapsamında Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, AK Parti ve MHP Nurhak İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Nurhak Kaymakamı Mesut Ateş ziyaretiyle devam eden program, Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak’a kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen incelemelerle noktalandı. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ olarak şehrimizde hayata geçirdiğimiz içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımlarının toplam maliyeti 3 Milyar TL’nin üzerinde. AB Fonundan sağladığımız hibeler, uzun vadeli krediler ve İller Bankası’nın destekleriyle projelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda Kahramanmaraş’ımıza pozitif ayrımcılık tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz için son derece büyük bir yatırım. Nurhak ilçemizde de Atıksu Arıtma Tesisi’ni hayata geçiriyoruz. Tesisin inşası devam ediyor. Bu projemizin maliyeti toplamda 40 Milyon TL. Nurhak için son derece önemli bir yatırım. Bu tesiste atıksu arıtıldıktan sonra tarımda kullanılacak düzeye gelecek. Bu da en ileri teknolojilerin kullanıldığı anlamına geliyor. İnşallah en kısa sürede bu projemizi de tamamlayarak hizmete alacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Güngör, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Alihan Koçak’ın Kullar’da ikamet eden ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.