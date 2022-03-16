Başkan Güngör öğrencileri konuk etti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Turna Bucağı Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Murat Kaya, Müdür Yardımcısı Ali Kara, öğretmenler Fatma Karslı, Meltem Nurdoğan ve Mustafa Menteş’in de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, ilk olarak öğretmen ve öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu gezdirdi. Burada öğrencilerle sohbet eden Başkan Güngör, soruları yanıtladı. Meclis salonunda gerçekleştirilen sohbetin ardından Başkan Güngör, öğrencilere Maraş’ın Milli Mücadelesi, Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi ve İstiklal Madalyası ile ilgili bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerimize Teşekkür Ediyorum

Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün Göksun Turna Bucağı Ortaokulu’ndan gelen değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi misafir ettik. Gerçekten hem şehrimiz hem de ülkemizde gerçekleştirilen faaliyetlerle çok yakından ilgileniyorlar. Bu farkındalıkları da bizleri gerçekten çok mutlu etti. Öğrencilerimize şehrimizin gurur kaynağı olan İstiklal Madalyamızı gösterdik ve bu muazzez toprakların ne zorluklarla kazanıldığını anlattık. Gerçekten gençlerimizin de kadim tarihimize olan bağlılığını görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. Bu güzel ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı kıymetli okul müdürümüz, müdür yardımcımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.