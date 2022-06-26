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Başkan Güngör: “Organizasyonların sayısı daha da artacak”

Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası’nı yakından takip eden Başkan Güngör, “Ata sporumuz güreş, şehrimiz için çok büyük önem taşıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte organizasyonların sayısı daha da artacak” dedi.

Başkan Güngör: “Organizasyonların sayısı daha da artacak”

Başkan Güngör: “Organizasyonların sayısı daha da artacak”

Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası’nı yakından takip eden Başkan Güngör, “Ata sporumuz güreş, şehrimiz için çok büyük önem taşıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte organizasyonların sayısı daha da artacak” dedi.

26 Haziran 2022 Pazar 16:09
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Güreş Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası’nı yakından takip etti. Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı’nda gerçekleştirilen müsabakaları takip edenler arasında Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve çok sayıda sporsever de yer aldı. Organizasyonda 44 ilden yaklaşık 500 sporcu, kürsüye çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Güreş Şampiyonası’nda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele ederek dereceye giren sporculara Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri madalyalarını takdim etti.

Şehrimizin Değerlerini Daha Tanınır Hale Getireceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, organizasyonda yaptığı konuşmada, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş, pek çok şeyin olduğu gibi güreşin de başkenti. Şehrimizin bu potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için şehrimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye Güreş Federasyonumuz ve Dulkadiroğlu Belediyemiz iş birliğiyle gerçekleştirilen bu güzel organizasyon da şehrimizde ata sporumuz güreşe verilen önemi bir kez daha kanıtlıyor. 44 ilden gelen yaklaşık 500 sporcumuzu ve antrenörlerimizi şehrimizde ağırladık. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarla dolu bir spor hayatı diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de şehrimizin değerlerini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için ev sahipliği yapacağımız organizasyonların sayısı daha da artacak” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör: “Organizasyonların Sayısı Daha Da Artacak”
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