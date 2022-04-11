Başkan Güngör, otobüs iddialarına yanıt verdi!

Güngör, yazılı açıklamasında, önceki gün hizmete alınan yeni araçlarla ilgili bir kısım medyanın algı yürütmeye çalıştığını ifade etti.

"Gerçekleştirilen törende 2021 yılında alınan 5 otobüse 5 yeni araç daha ilave edildi." değerlendirmesinde bulunan Güngör, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra çevre koruma, halk ekmek ve itfaiye teşkilatı için de yeni araçlar alındığı açıklanmıştı. Yapılan konuşmalarda da ilave edilen araç sayısının 5 olduğu belirtilmişti. Buna rağmen muhalif medya, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerdeki toplu taşımada gelen üst üste zam haberlerini geri plana atmak için Kahramanmaraş’taki araç hizmete alım törenini farklı bir şekilde gündeme getirmek istedi. Tüm araçların yeni alınmış gibi gösterildiğini ima ederek komik bir algı çalışmasına kalkışıldı."