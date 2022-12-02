Başkan Güngör; “Özel gereksinimli kardeşlerimizin yanındayız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’ programına katıldı. Etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, kaymakamlar, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, kurum müdürleri, STK Temsilcileri, sporcular ve özel gereksinimli vatandaşlar da yer aldı. Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’nda konuşan Kahramanmaraşlı milli yüzücü Sevilay Öztürk, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Vali Ömer Faruk Coşkun’a teşekkür ederek hedefinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda çok sayıda madalya kazanmak olduğunu ifade etti.

“Çok Ciddi Çalışmalar Hayata Geçirildi”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen ‘Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’ programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü çok anlamlı bir gün. Bu önemli gün münasebetiyle farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun Türkiye’miz her alanda olduğu gibi engelsiz yaşamda da çok önemli mesafeler kat etmiştir. İstihdam, altyapı, toplu ulaşım ve sosyal yaşam gibi birçok alanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız öncülüğünde tüm bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız çok ciddi çalışmalar hayata geçirdi. Bu noktada belediyelerimiz de aynı şekilde hükümetimizin ortaya koyduğu kriterler çerçevesinde dünya standartlarında çalışmalar yapıyor. Bu alanda çalışma gerçekleştiren tüm kurum ve kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Özel Kardeşlerimizin Yanındayız”

Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu belirten Güngör, “Engelsiz yaşamla ilgili ülkemizin çok iyi bir aşamaya geldiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün yaklaşık 10 Milyon civarında engelli potansiyelimizin olduğunu ve her birimizin birer engelli adayı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarda ve hizmetlerde özel gereksinimli kardeşlerimizin durumlarına uygun iyileştirmeler yapıyoruz. Toplu ulaşımda önemli bir mesafe kat ettik. Yine 3 adet aracımız engelli kardeşlerimize ulaşım hizmeti veriyor. Özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik medikal malzeme desteğimiz, danışmanlık ve evde bakım hizmetimiz, farkındalık programlarımız ve meslek edindirme kurslarımız artarak devam ediyor. Özel kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Gönüllülük Esasına Dayanıyor”

Başkan Güngör konuşmasını, “Sivil toplum üyesi olmak ve bu alanda gayret etmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu fahri ve gönüllülük esasına dayanan bir iştir. Bir kişinin herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşu’nda toplumun yararına bir katkı sağlamasının da çok değerli olduğunu biliyor ve takdir ediyoruz” cümleleriyle noktaladı. Program, Erişilebilirlik Sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla noktalandı.