Başkan Güngör, ‘Özel’ Hemşehrilerimizin Her Zaman Yanındayız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Valilik koordinasyonunda düzenlenen "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" programına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın yer aldığı ziyarette, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile özel gereksinimli vatandaşlar katıldı. Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çınar’ın arından açılış konuşmalarını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de engelli kardeşlerimizin hayatının kolaylaştırılmasına yönelik çok önemli aşamalar kaydedildi” diye konuştu.

Ulaşımımız Tam Erişilebilir

Engellilere sağlanan destekleri ve hizmetleri ifade eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş ölçeğinde kamu kurumlarımızla kurduğumuz yüksek işbirliği tüm vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönüyor. Geçtiğimiz yıl bu çalışmalarımızla otobüs filomuzun büyük çoğunluğu tam erişilebilirlik sertifikası ve ödülü aldı. Yeni toplu taşıma araçlarımızı da bu standartlarda uygun alıyoruz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’mız aracılığıyla 1,100’ü aşkın çeşitli medikal yardımlar yaptık. Tekerlekli sandalyeden, beyaz bastona ve ortopedik yatağa kadar sağladığımız bu desteklerle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz” dedi.

İki Örnek Uygulama Hayata Geçiyor

Başkan Güngör konuşmasında Ocak ayı itibariyle uygulamaya geçecek iki örnek çalışmanın müjdesini de verdi: “Otobüs içi seslendirmelerle ilgili iki talep vardı. Birisi otobüslerde kart okutulduğunda ‘serbest’ anonsunun değiştirilmesi. Diğeri de duraklarda bekleyen yolcularımıza yönelik, gelen otobüsleri duyabilecekleri bir sesli sistem muadili bir uygulama. Değerli hemşehrilerim, hangi vatandaşımıza hizmet sunarsak sunalım, bunu insan onuruna yakışacak ve mahremini koruyacak bir biçimde yapmaya çalışıyoruz. Özel hemşehrilerimiz için biz bu çalışmaları projelendirmiştik, inşallah Ocak ayında da hizmete alacağımızın müjdesini vermek istiyorum.” Program Vali Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın konuşmalarının ardından yapılan Erişibilirlik Sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.