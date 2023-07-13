Başkan Güngör; “Sağlam zeminlerdeki inşaatların ruhsattaki haklarının devamına karar verildi”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaşanan afet sonrası şehirdeki inşaat süreçleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe belediye başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası basın açıklaması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız afet sonrasında şehirlerimizin yeniden imar ve inşası için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bakanlıklarımız, belediyelerimiz ve valiliklerimizle hep birlikte bir koordinasyon içerisinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün yine belediye başkanlarımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Şehrimizle ilgili imar çalışmaları hızla devam ediyor. Bunun en önemli altlığı mikrobölgeleme çalışmaları. Yaşadığımız afet sonrasında yıkılmış ve diğer alanlarda zeminin yeniden bir jeolojik etütü yapılıyor. Bu alanlar yapılaşmaya ne kadar elverişli, kaç katlı yapılabilir diye geniş çaplı bir çalışma. Çalışmalar neticesinde bir ön rapor hazırlandı” diye konuştu.

Sağlam Zeminlerde Ruhsat Hakkı Korunuyor

Başkan Güngör, “Şehrimizde mikrobölgeleme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sona erecek, rapor hazırlanacak ve akabinde de planlama çalışmaları yapılacak. Bu süreçte geçtiğimiz aylarda AFAD’ın yayımlamış olduğu genelgeye istinaden Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde karkası tamamlanmış, hasarsız ve az hasarlı inşaatların devamına izin verilmişti. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler ve bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde jeolojik etütleri ve mikrobölgeleme raporlarında sorun olmayan bölgelerde, ruhsat alınarak inşaatına başlanmış olan yapıların ruhsattaki haklarının devamına; Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde de 6 Şubat tarihinden sonra Mikrobölgeleme Jeolojik Etüt Raporu olan yada jeolojik etüt raporu 2011 sonrası yapılmış alanlarda da hasarsız ve az hasarlı inşaatların devamına karar verilmiştir. Bu kararımızı da ilçe belediyelerimizle paylaştık. Bugünden itibaren, ruhsatı alınmış, inşaatına başlanmış az hasarlı ve hasarsız olan ve mikrobölgelemede sıkıntısı olmayan alanlarda bu yapıların ruhsattaki haklarının devamına izin verilmiştir” dedi.

Yerinde Dönüşümde Çalışmalar Başlıyor

Yerinde dönüşüm ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bakanlığımız yerinde dönüşümle ilgili bir çalışma yürütüyor. Bu kanun da mecliste görüşülüyor. Bu kanun çıktığında yerinde dönüşüm ile ilgili bakanlığımız hem kredi hem de hibe desteği vererek arzu edenlerin yerinde dönüşümüne katkı sağlayacak. Bu süreci de yakından takip ediyoruz. Tahmin ediyorum bu süreç de bu hafta netleşir ve ardından Kahramanmaraş’ta da çalışmalar başlar. Bakanlığımız ve belediye başkanlarımızla yaptığımız istişare sonucunda almış olduğumuz kararın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.