Başkan Güngör: “Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında Merkez Spor Kompleksi’nde Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda vatandaş katıldı. 40 ülkeden 300’ün üzerinde sporcunun ter döktüğü turnuvayı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban kazandı. Turnuva sonrası konuşan Balaban, “Bu yıl Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın ikincisi düzenleniyor. Önceki turnuva da Kahramanmaraş’ta yapılmıştı ve birinci olarak altın madalyayı kuşanmıştım. Bu yıl hedefim tekrardan şampiyon olarak unvanımı korumaktı. Hem yurt dışından hem de Türkiye’den çok değerli sporcular katıldı ve kıran kırana mücadeleler oldu. Bu dev organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Organizasyonların Sayısını Artıracağız

Düzenlenen şampiyonanın Kahramanmaraş için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Haftamız kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası şehrimizde yapıldı. 40 ülkeden 300’ün üzerinde sporcu Kahramanmaraş’ımızda mücadele etti. Sporcularımız arasında da yirminin üzerinde başpehlivanımız var. Kahramanmaraş birçok şeyin olduğu gibi şalvar güreşinin de başkenti. Yerel yönetimler olarak gerek güreş sporumuzun gerekse de diğer sporlarımızın gelişmesi için ciddi çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz sene Dünya Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ımızda düzenlenmişti. Bu sene tekrar bu dev organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Spor, kültür, gastronomi, şiir ve edebiyat gibi alanlarda düzenlenen etkinlikleri çok önemsiyoruz. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu organizasyonların sayısını artıracağız” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Meşalesini Maraş Yaktı

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Kahraman şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. Kahramanmaraş, Anadolu’da kurtuluş meşalesini yakan şehirdir. Kahraman şehirde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Kahramanmaraş’ta genciyle yaşlısıyla bu kurtuluş ruhunun yaşatılmasını ve güçlendirilmesini ümit ediyorum. Bu güzel etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın Kurtuluş Haftasına gelmesi daha da anlamlı oldu. Düşmana karşı mücadelemizi kendi kimliğimizi ve bağımsızlığımızı kazanmak için verdik. Dolayısıyla bu geleneksel sporlarımızı yaşatmamız bu mücadelenin vazgeçilmez bir parçası. Geleneksel sporlarımızın her yönüyle güçlendirilmesi ve gençlerimiz tarafından tanınır hale gelmesini çok önemsiyoruz. Ümit ediyorum bugün ki etkinlikte buna katkı sağlayacaktır. Burada pek çok ülkeden sporcular yarışıyor. Dolayısıyla bizler kaliteli etkinliklere imza attıkça geleneksel sporlarımızı da dünyaya tanıtmış oluyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir’e Teşekkür

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu dev organizasyonda çok güzel mücadeleler izledik. Dünya şampiyonu olan İsmail Balaban’ı tebrik ediyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize ev sahipliği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.