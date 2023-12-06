Başkan Güngör: “Şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri yapılıyor”

Yeni Kahramanmaraşvizyonu doğrultusunda tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projeleri de hızla yükseliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile birlikte Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Aralık Sonuna Kadar4 Bin 800 Konut Teslim Edilecek

Alanda gerçekleştirilen incelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Şehir merkezine yapılacak olan 20 bin 600 konutun 4 bin 800’ü bu ayın sonuna kadar teslim edilecek.Önsen, Ağyar ve Ferhuş bölgelerimizde inşaatlarımız devam ediyor. Azerbaycan Devleti tarafından yapılan Azerbaycan Mahallemizin inşaatı da hızla yükseliyor. Depremin en çok hasar verdiği bölgelerden birisi olan bu alanda yaklaşık 2 bin 300 konutluk bir proje planlandı. Kahramanmaraş için büyük önem taşıyan Trabzon ve Azerbaycan Caddeleri üzerinde oluşturulan konutlar tamamlandığında tarihi dokusuyla yeni Kahramanmaraş her anlamda bölgenin en güvenli alanları olacaktır. Bin bağımsız bölümden oluşan Azerbaycan Mahallesi de inşallah bir yıl içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve İş Yeri

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,“Bakanlığımızın koordinesinde şehrimizde geniş kapsamlı zemin etüt çalışmaları yapıldı. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan Azerbaycan tarafından şehrimizde hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nin inşa edildiği bu alanda da zemin artı 3 veya 4 katlı yapılaşmaya karar verildi. TOKİ ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimizde yapımı devam eden Kentsel Tasarım Projesi’nin inşaatları hızla yükseliyor. Kentsel Tasarım Projesi’ne dâhil edilen alanlarla birlikte şehir merkezimize toplam 10 bin konut ve iş yeri yapılacak. Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası son derece titiz ve hızlı bir şekilde devam ediyor” cümlelerini belirtti.

Bir Millet, İki Devletiz

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağın altını çizen Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov, “Biz bir millet, iki devletiz. Biz bu yardımlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Bu alanın inşasının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 100 Milyon Dolarlık destekle en kısa sürede bin bağımsız bölümü tamamlayacağız” dedi.