Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!

Başkan Güngör: “Şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri yapılıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile birlikte Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör: “Şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri yapılıyor”

Başkan Güngör: “Şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri yapılıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile birlikte Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

06 Aralık 2023 Çarşamba 19:00

Yeni Kahramanmaraşvizyonu doğrultusunda tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projeleri de hızla yükseliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile birlikte Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Aralık Sonuna Kadar4 Bin 800 Konut Teslim Edilecek

Alanda gerçekleştirilen incelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Şehir merkezine yapılacak olan 20 bin 600 konutun 4 bin 800’ü bu ayın sonuna kadar teslim edilecek.Önsen, Ağyar ve Ferhuş bölgelerimizde inşaatlarımız devam ediyor. Azerbaycan Devleti tarafından yapılan Azerbaycan Mahallemizin inşaatı da hızla yükseliyor. Depremin en çok hasar verdiği bölgelerden birisi olan bu alanda yaklaşık 2 bin 300 konutluk bir proje planlandı. Kahramanmaraş için büyük önem taşıyan Trabzon ve Azerbaycan Caddeleri üzerinde oluşturulan konutlar tamamlandığında tarihi dokusuyla yeni Kahramanmaraş her anlamda bölgenin en güvenli alanları olacaktır. Bin bağımsız bölümden oluşan Azerbaycan Mahallesi de inşallah bir yıl içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve İş Yeri

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,“Bakanlığımızın koordinesinde şehrimizde geniş kapsamlı zemin etüt çalışmaları yapıldı. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan Azerbaycan tarafından şehrimizde hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nin inşa edildiği bu alanda da zemin artı 3 veya 4 katlı yapılaşmaya karar verildi. TOKİ ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimizde yapımı devam eden Kentsel Tasarım Projesi’nin inşaatları hızla yükseliyor. Kentsel Tasarım Projesi’ne dâhil edilen alanlarla birlikte şehir merkezimize toplam 10 bin konut ve iş yeri yapılacak. Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası son derece titiz ve hızlı bir şekilde devam ediyor” cümlelerini belirtti.

Bir Millet, İki Devletiz

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağın altını çizen Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov, “Biz bir millet, iki devletiz. Biz bu yardımlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Bu alanın inşasının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 100 Milyon Dolarlık destekle en kısa sürede bin bağımsız bölümü tamamlayacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör: “Şehir Merkezine 10 Bin Konut Ve Iş Yeri Yapılıyor”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Kültür Park’ın yıkımı tamamlandı!
Kahramanmaraş’ta Kültür Park’ın yıkımı tamamlandı!
Kahramanmaraş’a 10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı
Kahramanmaraş’a 10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı
Ilıca'daki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek
Ilıca'daki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek
Muhammet Eliaçık Yeniden Refah’a katıldı!
Muhammet Eliaçık Yeniden Refah’a katıldı!
Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş en ucuz su veren illerden biri’
Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş en ucuz su veren illerden biri’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber