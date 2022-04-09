Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş...
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı

Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

İftar sofrasında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her biri bizim için birer emanet. Devlet ve millet olarak onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

İftar sofrasında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her biri bizim için birer emanet. Devlet ve millet olarak onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 16:25
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Programa, Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, il protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her biri bizim için birer emanet. Devlet ve millet olarak onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tatlı İkramında Bulunuldu

Gerçekleştirilen iftar programının ardından teravih namazı için Abdülhamid Han Camii’ne geçildi. Namazının ardından Başkan Güngör, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Nedirli Ailesine Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Abdülhamit Han Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelip tatlı ikramında bulunduktan sonra Nedirli ailesinin hanesine misafir oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, aile bireyleriyle sohbet ederken, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör Şehit Ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi parkinsonda fizyoterapinin önemine dikkat çekti
SANKO Üniversitesi parkinsonda fizyoterapinin önemine dikkat çekti
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Bakın Kahramanmaraş’ta kaç bin Suriyeli var!
Bakın Kahramanmaraş’ta kaç bin Suriyeli var!
SANKO Üniversitesi hastanesi yeni teknolojilerle sağlık hizmeti vermeye devam ediyor
SANKO Üniversitesi hastanesi yeni teknolojilerle sağlık hizmeti vermeye devam ediyor
Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a yeni atama
Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a yeni atama

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber