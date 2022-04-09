Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Programa, Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, il protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her biri bizim için birer emanet. Devlet ve millet olarak onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tatlı İkramında Bulunuldu

Gerçekleştirilen iftar programının ardından teravih namazı için Abdülhamid Han Camii’ne geçildi. Namazının ardından Başkan Güngör, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Nedirli Ailesine Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Abdülhamit Han Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelip tatlı ikramında bulunduktan sonra Nedirli ailesinin hanesine misafir oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, aile bireyleriyle sohbet ederken, çocuklarla da yakından ilgilendi.