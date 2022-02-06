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Başkan Güngör, Şehrimizin Gelişimi Artarak Devam Edecek

Kadın Kolları Akdeniz Bölge Teşkilat Toplantısı’nda konuşan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kahramanmaraşımız için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah şehrimizin gelişimini artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Güngör, Şehrimizin Gelişimi Artarak Devam Edecek

Başkan Güngör, Şehrimizin Gelişimi Artarak Devam Edecek

Kadın Kolları Akdeniz Bölge Teşkilat Toplantısı’nda konuşan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kahramanmaraşımız için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah şehrimizin gelişimini artırarak sürdüreceğiz” dedi.

06 Şubat 2022 Pazar 17:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kadın Kolları Akdeniz Bölge Teşkilat Toplantısına katıldı. Ramada Otel’de gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur, çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

Hizmetten Değil İsraftan Tasarruf

Kahramanmaraş’ta yatırımların artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Her bir şehrimizin kendine özgü bir hikâyesi var. Kahramanmaraş’ımızın da kendine özgü hikâyesi, potansiyeli ve değerleri var. Bizler bu potansiyeli öne çıkarmak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılamaz denen birçok şeyin üstesinden geldik. Bizler de yerel yönetimler olarak şehrimizi daha geliştirmeye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yatırımların sürdürülebilir olmasına çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren sürdürülebilir bir mali yapı çerçevesinde yatırımlarımızı hayata geçirdik. Biz hizmetten asla tasarruf etmiyoruz, israftan tasarruf ediyoruz. Geçtiğimiz üç yılda Kahramanmaraş’ımız için 1 Milyar TL tutarında yatırım hayata geçirdik. Bu yıl yatırım hedefimiz ise 1.7 Milyar TL. Buna ek olarak bütçe dışından AB fonları ve bakanlıklarımızdan 2 Milyar TL’nin üzerinde de kaynak elde ettik. Bakanlıklarımızla ve diğer paydaş kurumlarımızla istişareler neticesinde yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Her Alanda Güçlü Kadınlar

AK Parti Kadın Kolları Akdeniz Bölge Teşkilat Toplantı’nın Kahramanmaraş’ta gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “Fırsat verildiğinde kadınların çok büyük işlere imza atabileceğine hep birlikte şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle kadın kardeşlerimiz artık sosyal sahada güçlü, ekonomik özgürlüklerini kazanmış ve sosyal statülerini bilinçli şekilde muhafaza edebilir hale geldiler. Onlarla ne kadar iftihar etsek az” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Destan Yazdı

Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Böyle kıymetli bir toplantının şiirin ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ta yapılması çok anlamlı oldu. Bu yıl şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Atalarımızın vermiş olduğu milli mücadele gerçekten geleceğe ışık tutarak, bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Oradaki umudu ve inancı hatırlayalım. Tek amaçları kendi şehirlerini düşmanların elinden geri almaktı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes yüksek bir şuurla hareket etmiştir. İşte bizler 102 yıl önce var olan şuurla ayaktayız. O ruh hala devam ediyor. Vatanımız için hepimiz yüksek bir şuurla hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kadınların İstihdama Katılım Oranı Artıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Daha önce 100 kız çocuğundan sadece 13’ü üniversite eğitimi alabiliyorken bugün bu oran yüzde 49’a ulaştı. Erkeklerde ise üniversite okuma oranı yüzde 46. Uyguladığımız eğitim politikalarımızla ve demokratikleşme adımlarımızla kız çocuklarının okuma oranını artırıyoruz. Ayrıca üniversite eğitimi almış kadınların istihdama katılma oranı yüzde 70. Hayata geçireceğimiz projelerle bu oranları daha da yukarıya çekmek istiyoruz” diye konuştu.

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