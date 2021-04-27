Başkan Güngör Serdar Tuncer’in Konuğu Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sunuculuğunu Serdar Tuncer'in yaptığı “Eski Günlerdeki Gibi” programına çevrimiçi katıldı. Mymecra YouTube kanalından gerçekleştirilen programa Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nden katılan Başkan Güngör, Kahramanmaraş'ın edebiyat zenginliği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan Sosyal Destek Kartları ve Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri gibi pek çok konuya değindi.

Şirin ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Türkiye'de tek edebiyat müzesidir. Yedi güzel adamın tamamına yakını burada eğitim görmüştür. Bu bina eskiden Amerikan Koleji olarak daha sonra ise Kahramanmaraş Kara Lisesi olarak eğitim vermiştir. Daha sonra bu bina Büyükşehir Belediyemiz tarafından restore edilip Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi halini almıştır. Bu müzede geleneksel edebiyatımıza, bölgedeki şairlerimize ve Kahramanmaraş'ımızın yetiştirdiği çok değerli şair ve edebiyatçılarımıza ait eserler ve görseller bulunuyor. Biz Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni şiirin ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş'ımıza yakışır şekilde düzenledik, tanzim ettik ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Edebiyat müzemiz halkımız tarafından çok ilgi görmektedir. Mekân olarak da çok yüksekte ve güzel bir yerde bulunuyor. Şehrimize yakışan bir müze olmuştur. Bizim şiir ve edebiyat konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Kahramanmaraş'ımızı UNESCO yaratıcı şehirler ağına dâhil etmek için çok çaba sarf ediyoruz. Bunun için çok ciddi hazırlık yaptık ve mayıs ayı içerisinde müracaatımız olacak” dedi.

Edebiyat Noktaları Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör geçtiğimiz günlerde bahsettiği edebiyat noktaları ile ilgili, “Geçtiğimiz yılsonu itibarıyla Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Göksun Kahramanmaraş arasındaki yolumuzu açtık. Kahramanmaraş Göksun arasındaki 11 tünelimize Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği çok değerli şair ve yazarlarımızın ismini verdik. Bu yola ‘Edebiyat Yolu’ dedik. Kahramanmaraş'tan Göksun tarafına gidişte ve Göksun'dan Kahramanmaraş'a dönerken ‘Edebiyat Noktaları’ yapıyoruz. Göksun tarafından gelirken ‘Kahramanmaraş edebiyat yoluna hoş geldiniz, 60 kilometre sonra şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'a ulaşmış olacaksınız’ yazacak. Şehirden çıktığımızda yine edebiyat noktasında ‘edebiyat yoluna giriyorsunuz’ yazacak. Bu noktalarda şair ve yazarlarımızın anılarını yansıtan resimler, şiirler ve yeme, içme mekânları bulunacak" ifadelerini kullandı.

Hem Esnafımız Hem Vatandaşlarımız Kazanacak

Başkan Güngör düzenlenen programda sosyal yardımlara ilişkin, "Ramazan şükür, sabır, paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Pandeminin getirdiği kısıtlılıklar nedeniyle doğrusu çok geniş iftarlar yapamıyoruz. Ben göreve geldikten sonra iftar çadırı ve toplu iftarları mümkün olduğunca azaltarak yardım konusunu ağırlık verdik. Bu konuda son derece olumlu dönüşler aldık. Bu sene yardımlarımızı bir aşama daha geliştirerek Ramazan kolisi şeklinde yaptığımız yardımlarımızı kart sistemiyle yapmaya karar verdik. Ramazan kolisi şeklinde yaptığımız yardımlar hem zahmetli oluyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tam olarak tespit edemiyorduk. Kart sisteminde içinde belli bir limit olan kartları zarflar içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu limit çerçevesinde kendi ihtiyaçlarını kendileri belirleyip istediği esnafımızdan alışveriş yapabilecekler. Kart sisteminde belli başlı marketler yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız istediği esnafımızdan alışveriş yapabilecek. Esnaflarımızdan da çok ciddi olumlu dönüş aldık bu sistem sayesinde. Kart sistemi hem zahmetsiz hem de insan onuruna daha uygun bir sistem. Kahramanmaraş'ta nüfusumuzun yüzde 10'u kadar Suriyeli mülteci kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Hiç ayrım yapmaksızın gerek vatandaşlarımıza gerek Suriyeli misafirlerimize bu yardımlarımızı ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Güngör cümlelerini tamamlarken kültür sanat faaliyetlerine değindi: "Belediyemiz Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığımız tarafından gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik sosyal medya ve televizyon aracılığıyla tiyatrolar ve sosyal etkinliklerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde kültür ve sanat etkinliklerimizi de aksatmadan online olarak devam ettirmeye çalışıyoruz.” dedi.