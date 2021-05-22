Başkan Güngör Şeyhadil Mahallesi’ni Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şeyhadil Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şeyhadil Mahallesi Muhtarı Şahin Çayır’ın da ziyaret edildiği programda AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen program sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Muhtarlarımızla sürekli diyalog içindeyiz. Bu ziyaret ve görüşmelerimizde talepleri tespit ederek öncelikli ihtiyaçları süratle karşılama imkânı buluyoruz. Şehir genelinde sürdürdüğümüz çok önemli çalışmalar var. Bu süreçte çok büyük gayret gösteren muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Koordinasyon vurgusu yapan Başkan Güngör, yerel hizmetler noktasında tüm paydaşların birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Büyükşehir’le Kesintisiz İrtibattayız

Şeyhadil Mahalle Muhtarı Şahin Çayır ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; “Büyükşehir Belediyemiz ile kesintisiz olarak irtibat halindeyiz. Bu sebeple şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Biz hizmetlerinden dolayı Başkanımız Hayrettin Güngör’den razıyız, Allah razı olsun kendisinden. Çalışmalarında başarılar diliyorum, ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.