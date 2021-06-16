Başkan Güngör, ‘Talepleri en kısa sürede yerine getireceğiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Onikişubat ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yer alan Uzun Çarşı’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret programı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “AK Parti İl Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle Uzun Çarşı olarak ifade edilen Binevler civarındaki esnafımızı ziyaret ettik. Bölgede faaliyet gösteren esnafımızla hasbıhal ettik, onların sorunlarını dinledik. Fırsat buldukça esnafımızla bir araya gelmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Burada esnaf kardeşlerimizle buluştuk, onların taleplerini ve önerilerini aldık. Her gün farklı bir mahallemizde esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz tüm bölgelerde esnaf ve vatandaşlarımız bizleri güler yüzle karşılıyor. Bizlerde bundan son derece memnun oluyoruz. İnşallah tüm esnaf ve hemşehrilerimizin taleplerini en kısa zamanda yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnafımızla İstişare Halindeyiz

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve AK Parti İl Teşkilatımızla birlikte Uzun Çarşı’da esnafımızla bir araya geldik. Burası çok güzel şekilde dizayn edilmiş. Burada her sektörden birer tane temsilci burada sektörlerini temsil ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkanımızla birlikte bölgenin eksiklerini tespit ettik. Bölgenin eksikleri hakkında bölge esnafımızın görüşünü ve önerilerini aldık. Çok faydalı bir ziyaret oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim” dedi.

Hemşehrilerimizin Sorunlarını Çözmek İçin Çalışıyoruz

Ziyaret sonrası konuşan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “Bugün şehrimiz için çok kıymetli bölgelerden birindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ak Parti İl Başkanımız, İl Teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte burada esnafımızı ziyaret ettik. Bizler her gün farklı noktalarda hemşehrilerimizle, esnafımızla, vakıflarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya ve hemhal olmaya gayret ediyoruz. Onların sıkıntılarını dinleyerek çözüm bulamaya çalışıyoruz. Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.