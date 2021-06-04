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Başkan Güngör, ‘Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz’

Onikişubat Dumlupınar Mahallesini ziyaret eden Başkan Güngör, “Tüm hemşehrilerimizle, paydaşlarımızla diyalog halindeyiz. İhtiyaçları ve talepleri hızla çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz’

Başkan Güngör, ‘Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz’

Onikişubat Dumlupınar Mahallesini ziyaret eden Başkan Güngör, “Tüm hemşehrilerimizle, paydaşlarımızla diyalog halindeyiz. İhtiyaçları ve talepleri hızla çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

04 Haziran 2021 Cuma 10:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehir genelinde devam eden çalışmalar ile ilgili bilgileri paylaşan Başkan Güngör, “Ziyaret ettiğimiz her yerde hemşerilerimizden Hüsn-ü kabul görüyoruz. Gerçekten onların alın terinin, kazançlarının ve şehrimize kattıklarının değerini biliyoruz. Tüm mahallelerimizin demografik yapısı, ihtiyaçları ve talepleri farklı oluyor. Bizlerde bu talepleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve vatandaşlarımızın taleplerini almak için mahalle esnaflarımız ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Tabi şehrimizde mülteci kardeşlerimiz de var. Bu caddemizde ve mahallemizde mülteci misafirlerimiz ve esnafımız da bulunuyor. Onlarında sorunlarını tespit ederek çözmek için çalışıyoruz. Bugün AK Parti İl Başkan yardımcımız, Onikişubat İlçe Başkanımız, il yönetiminden arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz de ziyaretimize eşlik etti. Hep beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda her zaman hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Bütün hemşerilerime ve parti teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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