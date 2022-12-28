Başkan Güngör, ‘Ticaret ve sanayimizi geliştirmek için gayret ediyoruz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genişletilmiş 2. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile iş insanları da yer aldı.

Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ticaret ve Sanayi Odamızın 2. Olağan Meclis Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten Ticaret ve Sanayi Odamızda çok demokratik bir seçim gerçekleşti ve bir bayrak değişimi oldu. Ticaret ve Sanayi Odası önceki başkanı Şahin Balcıoğlu’na ve yönetimine hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni başkan Mustafa Buluntu ve yönetimini de tebrik ediyorum. Bu odamızın ve şehrimizin bu konuma gelmesinde önceki dönem başkanlarımızın ve yönetiminin de çok büyük emekleri var, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Sanayicilerimize Yeni Alanlar Kazandırıyoruz

Kahramanmaraş’ın çok büyük ticaret ve sanayi potansiyelinin olduğunu belirten Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız 1,5 Milyar dolarlık ihracat potansiyeline, 170 bin de istihdam kapasitesine ulaşmış kadim bir şehir. Buna katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ticaretimizin ve sanayimizin gelişmesi için yapılması gereken çok önemli adımlar var. Şehir protokolü olarak Sayın valimiz, milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte sanayicimize yeni alanlar açmak için gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretinde 4 hususu kendilerine arz ettik. Bunlar; Kuzey Çevre Yolu’nun Karayollarına devri, 2 kışlanın dönüşümü, stadyumların dönüşümü ve Tomsuklu atış alanının yatırımcıya açılmasıydı. Hamdolsun bu 4 hususta da çok önemli aşamalar kaydettik. Gazi ve Aksu Kışlası’nın taşınması ve bu alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ön mutabakat sağladık. Özellikle Aksu Kışlası’nın bulunduğu alanı sanayi, ticaret ve birçok meslek grubumuzun kümeleneceği bir alana dönüştüreceğiz. Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” cümlelerini kaydetti.