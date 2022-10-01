Başkan Güngör, TKB Kültürel Mirası Koruma Ödüllerini Sahipleriyle Buluşturdu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör, birliğin İstanbul’da gerçekleştirilen 2022 yılı 2’nci Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra belediye başkanları, meclis üyeleri ve yerel yönetimlerden temsilciler yer aldı. Etkinlikte açılış konuşması yapan Başkan Güngör, “Tarihi Kentler Birliği, çok kıymetli bir aile. 466 üyemizle birlikte birliğimiz 22 yaşında. Erdoğan Bilenser, Mehmet Özhaseki, Asım Güzelbey, Yusuf Ziya Yılmaz, Nihat Çiftçibaşta olmak üzerebu ailenin oluşturulmasında katkıları olan çok değerli başkanlarımıza ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Tarihi Dokuyu Yaşatıyoruz”

Birliğin Türkiye’de önemli bir görevi üstlendiğinin altını çizen Başkan Güngör, “22 yıl içerisinde 120 toplantı gerçekleştirdik. Buralarda tecrübemizi paylaştık. 685 projeye hibe desteği verdik. Dergimiz 70’inci sayısına ulaştı. Tarihi varlıkların korunması noktasında çok iyi restorasyon örneklerine de şahitlik ediyoruz.Ödüller, destekler ve hibe programları gerçekleştiriyoruz. Bunlar da bizimmotivasyonumuzu güçlendiriyor. Bu yıl 21’incisini düzenlediğimiz Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmamızda 7 proje, 7 uygulama, 8 süreklilik ve 9 başarı ödülleri ile kurucumuz Prof. Dr. Metin Sözen’in adına verilen Koruma Büyük Ödülü’nün de sahipleri belli oldu” dedi.

Kahramanmaraş Edebiyatın Başkenti

Kentlerin özgün kimliklerinin yaşatılması gerektiğini değerlendiren Güngör, “Şehirler birbirinin rakibi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu iyi uygulama örneklerini alarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ta Anadolu’nun diğer şehirleri gibi çok kadim bir kent. Birçok sektörde öncü rol oynuyor. Aynı zamanda şiir ve edebiyatın da başkenti. Türkiye’de ilk edebiyat müzesi Kahramanmaraş’ta. Gerçekten Kahramanmaraş, çok büyük şairler, ozanlar ve yazarlar yetiştirmiş bir şehir. Şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki bu değerini uluslararası arenaya da çıkarmak ve orada tanıtmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Geçen yıl başladığımız UNESCO yolculuğumuzu yedek listede yer alarak devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu değerimizi uluslararası alana taşıyacağız” ifadelerini kaydetti.

Kışla Müjdesini Verdi: Restore Edilecek

Başkan Güngör konuşmasının devamında tarihi dokuyu yaşatmanın çok büyük bir hizmet olduğunu vurguladı: “Tarihi Kahramanmaraş Kalemizin restorasyonu ve Kapalı Çarşı’mızın cephe iyileştirilmesini tamamladık. Şehrimizde bulunan dört adet tarihi konağımızda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bunların bir kısmı kültür, bir kısmı gastronomi için kullanılacak. Bu çalışmalar şehrimizin tarihi dokusuna çok büyük katkı sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla yaptığımız bir mutabakat oldu.Şehrimizdeki 1800’lü yıllarda yapılan Tarihi Kışlamızın da restorasyonunu yapıp, müze alanına katarak edebiyat konusundaki potansiyelimizi genişleteceğiz” şeklinde konuştu.

Kapalı Çarşı Projesi Ödül Aldı

Etkinlik, protokol konuşmalarının ardından ödül töreniyle devam etti. 21’incisini düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında 31 ödül sahipleriyle buluşturuldu. 34 üye belediyenin 67 projeyle katıldığı yarışmada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne “Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesi” ile süreklilik ödülü verildi.