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Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”

Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Geçici barınma merkezlerimizde 600 binin üzerinde hemşehrimizkalıyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutlarında da çalışmalar devam ediyor” dedi.

Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”

Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”

Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Geçici barınma merkezlerimizde 600 binin üzerinde hemşehrimizkalıyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutlarında da çalışmalar devam ediyor” dedi.

28 Mart 2023 Salı 18:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre inşa edilen en büyük geçici barınma merkezlerinden Karacasu Konteyner Kent’i ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Karacasu Geçici Barınma Merkezi’nde tamamlanarak hizmete alınan bölümlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Depremzedelerin taleplerini tek tek not alan Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi.

600 Binin Üzerinde Vatandaşın Barınması Sağlanıyor

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizin barınmadan ulaşıma, gıdadan hijyene tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada çok önemli aşama kat ettik. Geçici konaklama merkezlerimizde 600 binin üzerinde hemşehrimizin barınmasını sağlıyoruz. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Konteyner kurulumları tüm hızıyla sürüyor. Bugün de Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’mizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu süreçte tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza ve kardeş belediyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.03.2023 18:45
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Başkan Güngör; “Toki Afet Konutları’nda çalışmalar Devam Ediyor”
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