Başkan Güngör, Uygulama Cami Ve Kur’an Kursu’nun Temel Atma Törenine Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hayırsever iş insanı İbrahim Koç tarafından Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kazandırılan İbrahim Koç Uygulama Cami ve Filiz Koç Kur’an Kursu’nun temel atma törenine katıldı. Programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda protokol konuşmalarının ardından İbrahim Koç Uygulama Cami ve Filiz Koç Kur’an Kursu’nun temeli atıldı.

Hayırlı Olsun

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün çok değerli bir eserin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, ülkemizde sayılı okullardan bir tanesi. Burası açıldığı günden bugüne kadar çok değerli hocalar, devlet adamları ve topluma faydalı insanlar yetiştirmiştir. Kahramanmaraş olarak bu mekânın kıymetini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.