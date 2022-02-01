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Başkan Güngör Vali Soytürk’ü Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ağırladı. Başkan Güngör, Vali Soytürk’e Büyükşehir Belediyesi yayınlarını hediye etti.

Başkan Güngör Vali Soytürk’ü Ağırladı

Başkan Güngör Vali Soytürk’ü Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ağırladı. Başkan Güngör, Vali Soytürk’e Büyükşehir Belediyesi yayınlarını hediye etti.

01 Şubat 2022 Salı 11:05
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret programı için Kahramanmaraş’a gelen Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ağırladı. Başkan Hayrettin Güngör, Vali Recep Soytürk’e Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlarından Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerini hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kilis Valimiz Sayın Recep Soytürk’ü misafir ettik. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Vali Recep Soytürk ise Başkan Hayrettin Güngör’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör Vali Soytürk’ü Ağırladı
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