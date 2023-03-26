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Başkan Güngör Vatandaşlarla İftar Yaptı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Güngör, “Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum.İftar vaktinin bereketi memleketimizin yeniden ayağa kalkmasına vesile olsun” dedi.

Başkan Güngör Vatandaşlarla İftar Yaptı!

Başkan Güngör Vatandaşlarla İftar Yaptı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Güngör, “Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum.İftar vaktinin bereketi memleketimizin yeniden ayağa kalkmasına vesile olsun” dedi.

26 Mart 2023 Pazar 13:33

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması için gecesini gündüzüne katarak çalışan, depremzedelerin ihtiyacının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Güngör, “Şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, muhabbet etmeyi, taleplerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayının ikinci gününde de iftarımızı hemşehrilerimizle birlikte yaptık. Hep birlikte yapılan iftarın tadı bir başka oluyor. Güzel muhabbetleriyle bizlere eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. İftar vaktinin bereketi memleketimizin yeniden ayağa kalkmasına vesile olsun” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör Vatandaşlarla İftar Yaptı!
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