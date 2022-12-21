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Başkan Güngör, “Yatırımlarımızı İstişareler Neticesinde Şekillendiriyoruz”

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımızı şekillendiriyoruz” dedi.

Başkan Güngör, “Yatırımlarımızı İstişareler Neticesinde Şekillendiriyoruz”

Başkan Güngör, “Yatırımlarımızı İstişareler Neticesinde Şekillendiriyoruz”

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımızı şekillendiriyoruz” dedi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 12:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Serintepe Mahalle Muhtarı ve Onikişubat İlçesi Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak’ı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve mahalle muhtarları da yer aldı. Mahallelerin ihtiyaçlarının, hayata geçirilen ve planlanan yatırımların konuşulduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Onikişubat Serintepe Mahalle Muhtarımız Ramazan Gürbak ve civardaki mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçları ve hayata geçirdiğimiz yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Nazik misafirperverlikleri için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Başkan Güngör“Yatırımlarımızı İstişareler Neticesinde Şekillendiriyoruz”
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