Başkan Güngör, ‘Yatırımlarımızı Ortak Akılla Hayata Geçiriyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etme ve mahallelerde hayata geçirilecek yatırımlar noktası muhtarlarla istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde görev yapan muhtarları makamında ağırladı. Ziyaretleri için muhtarlara teşekkür eden Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi mahallelerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını tespit etme noktasında muhtarlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Ortak akılla tespit ettiğimiz ihtiyaçları oluşturduğumuz plan dâhilinde peyderpey gideriyoruz. Bugün de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde görev yapan muhtarlarımızı misafir ettik. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Paydaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımızı hayata geçirmeye ve Kahramanmaraş’ımızın katma değerini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Altyapımızı Yeniliyoruz

Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilen yatırımlardan bahseden Başkan Güngör, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu bizim merkez ilçelerimiz. Nüfusumuzun yarısı bu iki ilçemizde ikamet ediyor. Bizler de şehrimizin ve hemşehrilerimizin hayat standartlarını artırmak için altyapıdan ulaşıma, turizme, kültür sanata pek çok alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin altyapısının büyük bir kısmının yenilenmesi gerekiyordu. Bunun için ciddi bir çalışma gerçekleştirdik ve finansman sağladık. Altyapı yenileme çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu çalışmalarla şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.

Binevler’in Çehresi Değişecek

Binevler’de yapımı devam eden çalışmalar hakkında konuşan Başkan Güngör, “Binevler’de başlattığımız cadde yenileme projemiz hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Üstyapı çalışmalarında da büyük bir aşama kat ettik. 100 Milyon TL’lik yatırımla inşallah bölgeye yeni yürüyüş ve bisiklet yoları, aydınlatma ve kent mobilyaları kazandıracağız. Alt ve üstyapısıyla birlikte baştan uca yenilenen bu caddemiz Binevler bölgemizin çehresini değiştirecek ve katma değerini artıracak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Ulaşım Ağımızı Güçlendiriyoruz

Şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ulaşım yatırımları hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizin, ilçelerimizin ve mahallelerimizin ulaşım ağını güçlendirmek için çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kanlıdere’ye yeni bir köprü kazandırdık. Batı mahallelerine ulaşımı yarı yarıya kısaltan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nı trafiğe açtık. Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na transit geçiş imkânı sağlayan 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda da çalışmalarımız hızla ilerliyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu projemizi de şehrimize kazandırmış olacağız. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin merkezi dışındaki kırsal mahallelerimizde de ciddi ulaşım yatırımları gerçekleştirdik. Mahallelerimizin ulaşım standardını artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Donatı Alanlarımızı Artırıyoruz

Güngör, “Şehrin standardı ve konforu, yeşil alan sayısı ve miktarıyla doğru orantılıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşılabilir, standardı yüksek, aktif ve her yaştan vatandaşımızın gelip konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin dokusuna uygun, sosyal donatı alanları fazla yapılar inşa ediyoruz. Kültür sanat etkinliklerimiz de aralıksız devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi. Muhtarlar da nazik misafirperverliği ve mahallelere kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.