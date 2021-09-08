Başkan Güngör yeni müjdeleri paylaştı

Olimpik Havuz ile Ağcalı Kavşağı – Adana Yolu arasında yeni bağlantı yolu müjdesini de veren Başkan Güngör, “Ben şehrimi seviyorum. Sevdam Kahramanmaraş. Bir proje ortaya koyarken tüm detayları düşünüyoruz ve şehrimize en iyiyi kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu bir ekip işi. Tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sürdürdüğümüz çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan Artı Eksi programının özel oturumuna konuk oldu. Moderatörlüğünü Murat Eğridağ’ın yaptığı programda Başkan Güngör, Gazeteci Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen’in şehirde devam eden yatırımlara ilişkin sorularını yanıtlandı. Başkan Güngör programda yaptığı konuşmasında, “Geçtiğimiz günlerde kıymetli Artı Eksi ekibiyle, proje alanlarımızı yerinde görme imkânı bulmuştuk. Göreve geldiğimizdeki önceliğimiz sürdürülebilir bir bütçe organizasyonu sağlamak oldu. Hamdolsun attığımız adımlar, paydaşlarımızla kurduğumuz yüksek koordinasyon ve ihtiyaç analizi sadece 2021 yılı içinde 2 yıllık bütçemizin 2 katından fazla bir yatırımı organize edebilmemizi sağladı. Yılın başında 600 Milyon TL olarak planladığımız yatırım miktarı 700 Milyon TL olarak gerçekleşiyor” diye konuştu.

Kent Estetiğini Koruyacak Projeler

Başkan Güngör konuşmasının devamında şehrin tarihi dokusunun korunmasına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Tekke, Kapalıçarşı ve Tarihi Kale birbirine cephesi olan ve şehrin ana suretini oluşturan üç sacayağı. Biz göreve geldiğimizde Tekke Kentsel Dönüşüm sürecini hızlandırabilmek için burayı Bakanlığımızın da destekleriyle TOKİ’ye devrettik. Hak sahiplerimize de Saçaklızade’de 100 konutumuzu tamamladık ve daireleri teslim ediyoruz. Kurtlar ve Saçaklızade rezerv alanlarda şuan 550 konut yükseliyor. Onların da inşallah büyük bölümü 2022 Mart ayına kadar teslim edilecek. İnşallah Tekke’de de yerinde dönüşüme başlayacağız. Bu yapılar 4-5 katı geçmeyecek. Tarihi dokuyla uyum sağlayacak. Hemen Tekke’nin karşısı, Kapalıçarşı cephemiz de bu çalışmaların bir devamı niteliğinde yenileniyor. Kahramanmaraş’ın çehresi güzelleşiyor” dedi.

Ali Kayası Projesi Turizmin Gözbebeği Olacak

Turizm projelerine ilişkin bilgi aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Yerel kalkınmaya turizm, tarihi ve kültürel miras da dahildir. Biz rutin belediye hizmetlerini zaten yapıyoruz. Fakat asıl hedefimiz şehrimizin potansiyelini ortaya çıkarmak. Ali Kayası da bu manada 17 kilometrelik yolu, modern yeme içme mekânları ve muhteşem manzarasıyla bunu sağlamış olacak. Yolun yapılmasının ardından projede inşa aşamasına balanacak. Şu an öngörümüz 2022 yılının ikinci çeyreğinde burayı tamamlayacağımız yönünde. Burada sadece kafe, cam teras olmayacak. Aynı zamanda yürüyüş alanları ve kamp alanları da olacak. Menzelet'te var olan tekne turları için çeşitliliği arttırıyoruz. İkinci etapta da bölgeye baraj üzerinden de ulaşım sağlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Turizm Bölgeleri Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Başkan Güngör, “Yeşilgöz'e ulaşım sağlayan Edebiyat Yolumuz Cumhurbaşkanımız tarafından açılmıştı. Bu yolda şehrimizin yazar ve şairlerinin hatıralarını yaşatıyoruz. Yeşilgöz’ün mesire alanı ve yolunda çok ciddi bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. İlave olarak otopark, yeme içme mekanları ve ticari alanlar da oluşturuyoruz. Dünyanın sayılı obruklarından Yeşilgöz şimdiden ziyaretçi akınına uğruyor. Ilıca’mız ise sadece kaplıca değil, yayla turizmi açısından da çok kıymetli bir bölge. Buraya ulaşım sağlayan, belediyemizin sorumluluğundaki 4,5 kilometrelik yolu yeniledik. Ilıcamızda bir de 5 yıldız konseptinde bir otel ve hamam projemiz var. Tamamen hibe ile yapılacak bu yatırımlarla, ziyaretçiler konaklamasıyla, termal havuzlarıyla, hem de ticari mekânlarıyla son derece modern bir turistik bölgeyle karşılaşacak. Edebiyat yolumuzdaki önemli turizm bölgelerimizden birisi de Fırnız. Orman Bakanlığımıza tahsis talebimizi ilettik. Burayı doğasına uygun şekilde yenileyip, modern bir peyzaj yapacağız. Esnafımızı da mağdur etmeden bölgede bir düzenleme yapalım istiyoruz” dedi.

İki Yeni Müjde: Olimpik Havuz ve Bağlantı Yolu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kentte devam eden yatırımlara ilişkin bilgi aktarırken iki yeni müjdeyi de peş peşe verdi, “Akdeniz'in en büyüğü Kılavuzlu Millet Bahçesi 300 dönümlük bir alanda inşa ediliyor. İnşallah yılsonunda bitmiş olacak. Bu park Expo alanımızla bütünleşik olarak değerlendirilebilecek. Ayrıca burada Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza ait bir alan vardı, burayı talep ettik. Bölgeye bir Olimpik Havuz kazandıracağız. Hemşehrilerimize bunun müjdesini verelim. Öte yandan 75 Milyon TL’lik dev projemiz Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu yapımı süratle devam ediyor. Burası Ağcalı ve Önsen istikametini birbirine bağlayacak dev bir ulaşım yatırımı. Yine bölgede Ağcalı kavşağından Adana Yolu’na bağlanacak yeni bir bağlantı yolu inşa ediyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bu yatırımımızın da müjdesini vermiş olalım. Bu arter de Adana ve Gaziantep istikametine transit geçiş sağlayacak ve kavşaklardaki yoğunluğu rahatlatacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.