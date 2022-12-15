Başkan Güngör, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Tuzcuoğlu’nu Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenecek olan ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ temalı konferansa katılmak için şehre gelen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu’nu makamında ağırladı. Şehrin sembolü olan İstiklal Madalyası, Kahramanmaraş’ın gastronomisi, kültürel değerleri ve kültür sanat etkinliklerine ilişkin Tuzcuoğlu’na bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, ardından Yedikuyular Kayak Merkezi ziyaretinde alanda yapılan ve planlanan çalışmaları paylaştı.

Türkiye Yüzyılı Konuşulacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenleyeceğimiz Türkiye Yüzyılı Konuşmaları programımıza katılmak için şehrimize gelen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyemiz Sayın Refik Tuzcuoğlu’nu misafir ettik. Kahramanmaraş’ımızın tarihini, kültürünü, gastronomisini ve değerlerini konuştuk. Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde incelemelerde bulunduk. İnşallah bu akşam düzenlenecek konferansta Sayın Tuzcuoğlu, Türkiye Yüzyılı’nı anlatacak. Saat 18.00’da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Davetimizi geri çevirmeyerek bugün bizlerle birlikte olan Sayın Refik Tuzcuoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.