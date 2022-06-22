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Başkan Güngör, ‘Yollarda standardı yükseltiyoruz’

Onikişubat Ahmet Uncu Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Şehrimizde asfaltlama kapasitemizi artırmak için asfalt plentimizi ve ekipmanlarımızı yeniledik. Yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımla yeni asfalt üretim tesisi kurduk. Son teknoloji asfalt üretim tesisimiz sayesinde yıllık asfalt üretimimizi üç katına çıkardık ve asfalt kalitesini de artırdık” dedi.

Başkan Güngör, ‘Yollarda standardı yükseltiyoruz’

Başkan Güngör, ‘Yollarda standardı yükseltiyoruz’

Onikişubat Ahmet Uncu Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Şehrimizde asfaltlama kapasitemizi artırmak için asfalt plentimizi ve ekipmanlarımızı yeniledik. Yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımla yeni asfalt üretim tesisi kurduk. Son teknoloji asfalt üretim tesisimiz sayesinde yıllık asfalt üretimimizi üç katına çıkardık ve asfalt kalitesini de artırdık” dedi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:12
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Ahmet Uncu Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Meclis üyelerinin de yer aldığı incelemelerde ekiplerden bilgi alan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Şehrimizde asfaltlama kapasitemizi artırmak için asfalt plentimizi ve ekipmanlarımızı yeniledik. Yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımla yeni asfalt üretim tesisi kurduk. Son teknoloji asfalt üretim tesisimiz sayesinde yıllık asfalt üretimimizi üç katına çıkardık ve asfalt kalitesini de artırdık” dedi.

Şehrimizin Asfalt İhtiyacı Büyük Ölçüde Karşılanacak

Şehir merkezinde ve ilçelerde asfalt ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağının altını çizen Başkan Hayrettin Güngör, “Ekiplerimiz şehrimizin her yerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Meclis üyelerimizle birlikte Abdülhamid Han Camii’nden Orman Bölge Müdürlüğü’ne kadar uzanan Ahmet Uncu Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Ekiplerimiz trimer aracımızla asfalt kazıma çalışması gerçekleştiriyor. Trimer asfalt kazıma aracımız geri dönüşüme de katkıda bulunuyor. Burada kazınan asfalt tekrar işlenerek kullanılabiliyor. İnşallah bu sezon gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalarla şehir merkezimizin ve ilçelerimizin asfalt ihtiyacını büyük ölçüde karşılamış olacağız. Şehrimize standardı çok yüksek, daha konforlu ve güvenli yollar kazandıracağız” dedi.

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Başkan Güngör‘Yollarda Standardı Yükseltiyoruz’
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