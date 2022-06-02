Başkan Güngör: “Yolların standardını yükselteceğiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, il başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de yer aldığı incelemelerde ekiplerden bilgi alan Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde asfalt sezonunu açtık. Çalışma noktalarımızdan biri de Ağcalı Kavşağı. Burada İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı ile Adana Yolu bağlantısı için yeni yol çalışmalarımız devam ediyor. Ağcalı Kavşağı’ndan Hayvan Borsası’na kadar olan kısmı asfaltlayarak ulaşıma açtık. İmran Kılıç Bulvarı ve Adana Bağlantı Yolu’nda da çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu güzergahları da kısa süre içerisinde ulaşıma açacağız” diye konuştu.

Standardı Yüksek, Konforlu ve Güvenli Yollar

Şehir genelinde asfaltlama çalışmalarının artacağının altını çizen Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde asfaltlama kapasitemizi artırmak için asfalt plentimizi ve ekipmanlarımızı yeniledik. Yaklaşık 40 Milyon TL’lik yatırımla yeni asfalt üretim tesisi kurduk. Son teknoloji asfalt üretim tesisimiz sayesinde asfalt kalitemizi de artırmış olduk. İnşallah bu sezon gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalarla asfalt ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacağız. Şehrimize standardı çok yüksek, daha konforlu ve güvenli yollar kazandıracağız” ifadelerini kullandı.