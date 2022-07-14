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Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Güngör, “15 Temmuz günü birlik ve beraberliğimize, istikbalimize göz diken hainlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm millet olarak gereken cevabı verdik” dedi.

Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Güngör, “15 Temmuz günü birlik ve beraberliğimize, istikbalimize göz diken hainlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm millet olarak gereken cevabı verdik” dedi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 13:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde şer odakları ülkemizin birlik ve bütünlüğüne göz dikerek hain darbe girişiminde bulundu. Ancak 15 Temmuz günü milli birlik ve beraberliğimize, istikbalimize göz diken hainlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm millet olarak gereken cevabı verdik. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimizin kararlı duruşu sayesinde FETÖ’nün hain darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. O gün tüm dünya bir kez daha Türk halkının asla esaret zincirini kabullenmeyeceğini, kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğini ve gerekirse vatanı uğruna canını seve seve vereceğine şahit oldu” ifadelerine yer verdi.

Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

Türk halkının 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak vatanı uğruna kendini mermilerin önüne siper ettiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “15 Temmuz gecesi devletine, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak için canını hiçe sayarak tankların, silahların, mermilerin önüne kendini siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Tüm 15 Temmuz gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Rabbim vatanımıza, milletimize, birliğimize, dirliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
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