Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Çanakkale’deki bu ruh, Maraş’ın Milli Mücadelesinde, 15 Temmuz’da, 30 Ağustos’ta, Azerbaycan Karabağ’da canlanan ve milletlerin makûs talihlerini değiştiren ruhtur. Bu şanlı tarihin varisleri olmaktan duyduğumuz haklı gururu bir kez daha ifade ederek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu muazzez topraklar için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Çanakkale’deki bu ruh, Maraş’ın Milli Mücadelesinde, 15 Temmuz’da, 30 Ağustos’ta, Azerbaycan Karabağ’da canlanan ve milletlerin makûs talihlerini değiştiren ruhtur. Bu şanlı tarihin varisleri olmaktan duyduğumuz haklı gururu bir kez daha ifade ederek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu muazzez topraklar için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

18 Mart 2022 Cuma 15:45
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güngör, “Bundan tam 107 yıl önce kadim ecdadımızın vatanlarını müdafaa etmek için cansiperane cepheye koşarak yedi düvele karşı verdiği mücadelenin adıdır Çanakkale. Bağımsızlığını tüm değerlerin üzerinde tutan, esir olmaktansa canından olmayı tercih eden kadim ecdadımız o gün adeta destan yazdı. Çanakkale, dünyanın en donanımlı ordularının bile mağlup edilebileceğinin tüm dünyaya gösterildiği, vatanın bekası için her şeyini geride bırakarak cepheye koşan yüz binlerce kahramanın da dediği gibi ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün tarihe nakşedildiği savaştır. Çanakkale’deki bu ruh, Maraş’ın Milli Mücadelesinde, 15 Temmuz’da, 30 Ağustos’ta, Azerbaycan Karabağ’da canlanan ve milletlerin makûs talihlerini değiştiren ruhtur” ifadelerine yer verdi.

Geri Dönmeyi Düşünmediler

Başkan Güngör mesajını, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de söylemiş olduğu ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ vecizesi aslında bu savaşın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu şanlı tarihin varisleri olmaktan duyduğumuz haklı gururu bir kez daha ifade ederek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu muazzez topraklar için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” cümleleriyle noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenç ve Rektör Can’dan Kahramanmaraş’a Gübre Fabrikası kurmak için Ankara’da yoğun mesai
Güvenç ve Rektör Can’dan Kahramanmaraş’a Gübre Fabrikası kurmak için Ankara’da yoğun mesai
Kahramanmaraşlı itfaiyeciler su altında Türk bayrağı açtı!
Kahramanmaraşlı itfaiyeciler su altında Türk bayrağı açtı!
Kahramanmaraş’ta 18 Mart Şehitleri anma günü töreni
Kahramanmaraş’ta 18 Mart Şehitleri anma günü töreni
Kahramanmaraş kaledibi Türk Telekom taşındı
Kahramanmaraş kaledibi Türk Telekom taşındı
Kahramanmaraş Ak Gençlik Türkiye 2’cisi oldu
Kahramanmaraş Ak Gençlik Türkiye 2’cisi oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber