Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güngör, “Bundan tam 107 yıl önce kadim ecdadımızın vatanlarını müdafaa etmek için cansiperane cepheye koşarak yedi düvele karşı verdiği mücadelenin adıdır Çanakkale. Bağımsızlığını tüm değerlerin üzerinde tutan, esir olmaktansa canından olmayı tercih eden kadim ecdadımız o gün adeta destan yazdı. Çanakkale, dünyanın en donanımlı ordularının bile mağlup edilebileceğinin tüm dünyaya gösterildiği, vatanın bekası için her şeyini geride bırakarak cepheye koşan yüz binlerce kahramanın da dediği gibi ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün tarihe nakşedildiği savaştır. Çanakkale’deki bu ruh, Maraş’ın Milli Mücadelesinde, 15 Temmuz’da, 30 Ağustos’ta, Azerbaycan Karabağ’da canlanan ve milletlerin makûs talihlerini değiştiren ruhtur” ifadelerine yer verdi.

Geri Dönmeyi Düşünmediler

Başkan Güngör mesajını, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de söylemiş olduğu ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ vecizesi aslında bu savaşın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu şanlı tarihin varisleri olmaktan duyduğumuz haklı gururu bir kez daha ifade ederek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu muazzez topraklar için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” cümleleriyle noktaladı.