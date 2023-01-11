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Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kadın ve Demokrasi Derneği İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ve yönetimi ile bir araya geldi.

Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret

Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kadın ve Demokrasi Derneği İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ve yönetimi ile bir araya geldi.

11 Ocak 2023 Çarşamba 14:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör ile birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğini ziyaret etti. KADEM İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı. İl Temsilcisi Taşkıran ve yönetimini tebrik eden Başkan Güngör, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İş Birliğiyle Yeni Projeler Hayata Geçireceğiz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “KADEM Kahramanmaraş İl Temsilciliğimizi ziyaret ettik. Yeni başkanımıza ve yönetimine başarılar diledik. KADEM’in çalışmaları hakkında bilgiler aldık. İş birliğiyle hayata geçireceğimiz projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Farklı sektörlerden hanım kardeşlerimizin olması da derneğe gerçekten zenginlik katıyor. Nazik ev sahiplikleri için Ayşe Taşkıran ve yönetimine teşekkür ediyorum”diye konuştu.

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Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret
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