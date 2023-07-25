Başkan Güngör’den Kaski’ye Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek personellerle bir araya geldi. AFAD tarafından KASKİ’nin araç filosuna kazandırılan kombine kanal açma aracını inceleyen ve araca ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün KASKİ’yi ziyaret ederek sahadaki çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Şehrimizin alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldırılması noktasında koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada büyük fedakârlık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. AFAD tarafından KASKİ’nin filosuna bir kombine kanal açma aracı da kazandırıldı. Altyapı alanında faaliyet gösterecek önemli bir araç, şehrimize hayırlı olsun” dedi.