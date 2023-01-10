Başkan Güngör’den Küçüksan Metal’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; fabrika kurulumları, havalandırma sistemleri ve makine üretimleri alanında faaliyet gösteren Küçüksan Metal işletme sahibi Ali Küçük ve fabrika çalışanlarını ziyaret etti. Ali Küçük ile Kahramanmaraş’ın ticaret hacmi ve ihracatı ile ilgili istişarelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, personellerle de bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Fabrika çalışanlarının sofrasına da misafir olan Başkan Güngör, misafirperverlikleri için Ali Küçük ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Çalışmalarında Kolaylıklar Diliyorum

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimiz, tekstil alanındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra tekstil makineleri üretiminde de hedeflerine ilerliyor. Bu sektörün başarılı firmalarından Küçüksan Metal işletme sahibi Ali Küçük ve işçi kardeşlerimizle bir araya geldik, sofralarına misafir olduk. Nazik misafirperverlikleri için Ali Küçük ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.