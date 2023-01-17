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Başkan Güngör’den MHP İl Başkanı Demiröz’e Hayırlı Olsun Ziyareti

MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanan Hüseyin Vahit Demiröz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Sayın Demiröz ve yönetimine yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Başkan Güngör’den MHP İl Başkanı Demiröz’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Güngör’den MHP İl Başkanı Demiröz’e Hayırlı Olsun Ziyareti

MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanan Hüseyin Vahit Demiröz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Sayın Demiröz ve yönetimine yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

17 Ocak 2023 Salı 14:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanan Hüseyin Vahit Demiröz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Demiröz ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

Türkiye Yüzyılı’nda Emin Adımlarla İlerliyoruz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine atanan Sayın Hüseyin Vahit Demiröz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diledik. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Demiröz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör’den MHP İl Başkanı Demiröz’e Hayırlı Olsun Ziyareti
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