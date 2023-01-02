Başkan Güngör’den Öğrencilere Müjdeler…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik bir projesini daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine müjdelediği kampüs içi ücretsiz öğrenci servisi ‘Kampüs Büs’ düzenlenen tanıtım programının ardından hizmete girdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıraAK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci de yer aldı.

Öğrencilerimiz İçin Çok Değerli

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Üniversite içerisinde öğrencilerimize ücretsiz ulaşım hizmetinin çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimize böyle bir imkan tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerimize Hayırlı Olsun

Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle yeni yılımızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yıl aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı. Hedeflerimiz var. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda bu hedeflerimize de ulaşacağız. Geçtiğimiz günlerde KYK kız yurdumuzu ziyaret ettiğimizde öğrencilerimizin çeşitli talepleri oldu. Bunlardan birisi de kampüs içerisindeki otobüsümüzün revize edilmesiydi. Kampüs içerisinde ulaşım sağlayan otobüsümüz 1,75 TL’den hizmet veriyordu. Biz de yeni yılda bu ücreti sıfıra indirmeye karar verdik ve bu otobüsümüz artık üniversite içerisinde öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İndirimli Abonman Kartlar Hizmete Alındı

İndirimli abonman karların tekrardan hizmete alındığını belirten Başkan Güngör, “Abonman kartlar da fazla talep olmadığı için kaldırılmıştı. İndirimli abonman kartları tekrardan hizmete alıyoruz. Normalde indirimli kartların tek binişlik ücreti 3,50 TL. Ancak 30’lu abonman alınırsa bu ücret 3,10 TL, 60 binişlik alınırsa 2,90 TL, 90 binişlik alınırsa 2,70 TL’lik fiyatlandırmayla yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Aktarma sürelerinin kısıtlılığından bahsediliyordu. İnşallah bu süreyi de çok yakında 10 dakikadan 20 dakikaya çıkaracağız. Gerçekten bu da hemşehrilerimizekatkı sağlayacaktır” dedi.

KYK Yurduna Yeni Spor Alanları

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “Üniversite öğrencilerimizin KYK yurdu ve kampüs çevresindeki özel yurtlardan terminale ulaşımla ilgili bir talebi vardı. Şu an öğrencilerimiz aktarmalı olarak terminale ulaşım sağlıyor. O noktada da çalışmalarımızı başlattık. İnşallah kısa süre içerisinde terminale doğrudan ulaşım sağlayacak bir otobüs seferi ekleyeceğiz. Yurtlarda spor aletleri ve sosyal donatılarla ilgili öğrencilerimizi bir talebi olmuştu. KYK yurdumuzun bahçesine de yeni spor aletleri kazandırıyoruz. Çok kısa sürede burada da çalışmalarımız tamamlanacak” cümleleriyle noktaladı.

Çok Güzel Bir Hizmet

Öğrenciler için hayata geçirilen kampüs içerisinde ücretsiz ulaşım hizmetinin çok kıymetli olduğunu belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız yine güzel bir hizmete imza attı. Uzun süredir şehrimiz için çok güzel işler yapılıyor. Bizler de bu güzelliklerin içerisinde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Başkanımız bugün öğrenci kardeşlerimiz için çok güzel bir adım attı. Kampüs içerisinde ulaşım hizmeti veren otobüs hem yenilendi hem de ücretsiz hale getirildi. İndirimli abonman kartlarla ilgili fiyatlandırmalar da güncellendi. İnşallah öğrenci kardeşlerimiz için faydalı olur” dedi. Protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile birlikte Kampüs Büs hizmete alındı. Başkan Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri, tanıtım programının ardından hizmete alınan Kampüs Büs’e binerek öğrencilerle kampüs içerisinde seyahat etti.