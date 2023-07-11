Başkan Güngör’den Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pençe – Şimşek Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen ve bugün Elbistan’da toprağa verilen Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş’ın ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Vali Ömer Faruk Coşkun’un da yer aldığı taziye ziyaretinde şehit ailesinin yanında olan ve acılarını paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehidimiz Hasan Taş kardeşimizin baba ocağı Ekinözü’nde bizlere bıraktığı emanetleri olan kederli ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi ilettik. Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.