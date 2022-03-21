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Başkan Güngör’den Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaret

Yaşlılar Haftası kapsamımda İleri Yaş Atölyesi kursiyerleri ile bir araya gelen Başkan Güngör, “İleri Yaş Atölyelerimize gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Oluşturduğumuz bu atölyelerle hem yaşlılarımızın el becerilerini geliştirmelerini hem de sosyal yaşamla bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ulu çınarlarımızın maharetli ellerinden çok önemli eserler ortaya çıkıyor. Biz vatandaşlarımızın yanındayız. Hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle şehrimiz için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Güngör’den Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaret

Başkan Güngör’den Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaret

Yaşlılar Haftası kapsamımda İleri Yaş Atölyesi kursiyerleri ile bir araya gelen Başkan Güngör, “İleri Yaş Atölyelerimize gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Oluşturduğumuz bu atölyelerle hem yaşlılarımızın el becerilerini geliştirmelerini hem de sosyal yaşamla bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ulu çınarlarımızın maharetli ellerinden çok önemli eserler ortaya çıkıyor. Biz vatandaşlarımızın yanındayız. Hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle şehrimiz için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

21 Mart 2022 Pazartesi 17:35
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 65 yaş üzeri vatandaşlar için oluşturulan İleri Yaş Atölyesi kursiyerleri ile bir araya geldi. Kültür Park’ta gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Güngör, ardından atölyede gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. 65 yaş üzeri vatandaşlar için önemli çalışmaların gerçekleştirildiğine vurgu yapan Başkan Hayrettin Güngör, “Yaşlılar Haftası dolayısıyla bugün burada büyüklerimizle beraberiz. Ancak biz yaşlılarımızı sadece bu haftada anmıyoruz. Yaşlılarımız bizler için bir haftaya sığdırılamayacak kadar önemli ve değerli. Bizim inancımıza ve değerlerimize göre büyüğüne değer vermeyen kendisi de değer göremez” ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Eserler Ortaya Çıkıyor

İleri Yaş Atölyelerinde çok güzel eserlerin ortaya çıkarıldığını da açıklamalarına ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle buradaki tüm büyüklerimizi tebrik etmek istiyorum. İleri Yaş Atölyelerimizde gerçekten çok başarılı eserler ortaya çıkarıyorlar. Bizler de bu anlamlı günde büyüklerimizle beraber olarak onların bu çalışmalarına ortak olmak istedik. Yaşlı vatandaşlarımız için düzenlenen bu eğitimler bizler için gerçekten çok değerli. Büyüklerimiz burada bizlere öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Çalışmalar Artarak Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak değerli yaşlı vatandaşlarımıza yönelik çok ciddi faaliyetler hayata geçiriyoruz. Özellikle YADES programımız yaşlı vatandaşlarımıza hizmet konusunda çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu programımız sayesinde özellikle evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını ve sağlık durumlarını tespit etmek yaşlılarımıza hizmet noktasında bizler için çok değerli. Yine yaşlılarımıza yönelik çeşitli atölyelerde eğitimler veriliyor. Verilen bu eğitimler sayesinde yaşlılarımızın hem el becerileri gelişiyor hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Ayrıca şehrimizde 12 yaşlı dinlenme merkezi bulunuyor. Bu tesislerimiz de aktif olarak kullanılıyor. Bunun yanında peyderpey farklı etkinliklerle ulu çınarlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Yaşlılarımıza yönelik çalışmalarımız yıldan yıla artarak devam ediyor” dedi.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Çini ve seramik atölyesinde eğitim alan kursiyerler, İleri Yaş Atölyelerinde gerçekleştirilen eğitimlerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kursların açıldığını duyar duymaz kayıt yaptırdık. Burada hem el becerilerimizi geliştiriyoruz hem de zamanımızı daha verimli bir şekilde değerlendiriyoruz. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz” dedi. Yaşlı vatandaşlar, çini ve seramik atölyesinde kendi el emekleriyle yaptıkları tabloyu Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e hediye etti. Başkan Güngör’de çini ve seramik atölyesinde eğitim alan yaşlı vatandaşların Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

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Başkan Güngör’den Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaret
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