Başkan Güngör’e destek teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Güngör’ün eşi Leyla Güngör’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, öğretmenler, okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri ve öğrencilerle bolca sohbet etti. Ziyarette, okul aile birliği başkanı Yasemin Gürbüzel, geçtiğimiz günlerde okula kazandırılan Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül Anıt Köşesi ve Kütüphanesi’ne katkılarından dolayı Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür plaketi takdim etti.

Eğitimcilerimizin ve Öğrencilerimizin Yanındayız

Ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlk ve Ortaokulumuzun kıymetli idarecileri, öğretmenleri ve okul aile birliği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Nazik misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Okul aile birliğimizin çalışmaları hakkında da bilgiler aldık. Sağ olsun okul aile birliğimizin bir de teşekkür plaketi takdimi oldu. Tüm gücümüzle eğitim kurumlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla da sohbet etme fırsatımız oldu. Şehidimizin isminin yaşatıldığı okulumuzdan inşallah ülkemiz için önemli cevherler yetişecek. Tüm eğitimcilerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.