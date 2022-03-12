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Başkan Güngör’ün acı günü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün teyzesi vefat etti.

Başkan Güngör’ün acı günü

Başkan Güngör’ün acı günü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün teyzesi vefat etti.

12 Mart 2022 Cumartesi 14:32
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vefat eden teyzesi Hatice Boyraz’ın (75) cenaze törenine katıldı.

Kapıçam Mezarlığı’nda gerçekleştirilen cenaze töreninde Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Teyzesini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü ifade eden Başkan Güngör, “Anne yarım, Hatice Teyzemi rahmet-i rahmana uğurladık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör’ün Acı Günü
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