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Başkan Gürbüz, 30 belediye başkanı arasında ilk 4’e girdi!

ALF Araştırma tarafından büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri arasında yaptığı yaptığı ‘2022 yılının en başarılı belediye başkanı’ anketinin sonuçları açıklandı.

Başkan Gürbüz, 30 belediye başkanı arasında ilk 4’e girdi!

Başkan Gürbüz, 30 belediye başkanı arasında ilk 4’e girdi!

ALF Araştırma tarafından büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri arasında yaptığı yaptığı ‘2022 yılının en başarılı belediye başkanı’ anketinin sonuçları açıklandı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 12:59

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 30 büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri arasında en başarılı belediye başkanı sıralamasında 4.oldu.

ALF Araştırma Şirketi, 519 adet ilçeye sahip olan 30 büyükşehire bağlı ‘2022’nin en başarılı 10 büyükşehir ilçe belediye başkanları’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

En başarılı 10 büyükşehir ilçe belediye başkanını belirlemek için yapılan araştırmada, toplam 14 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırmada sonucunda, ankete katılanlardan belediye başkanlarının performansları ve hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılması istendi.

Çalışma sonucunda İzmir’in Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yüzde 63,6 oy alarak en başarılı belediye başkanı oldu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, yüzde 60,9’luk derecesi ile 4.sırada yer aldı. Başkan Gürbüz, bu sonuçlarla Beyoğlu, Nilüfer ve Alanya gibi ilçelerin belediye başkanlarını geride bıraktı.

“Elbistan tarihinin en büyük asfalt ve kilit parke uygulaması yapıldı”

Açıklanan anket sonuçları sonrası görüşlerini aldığımız Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Zorunlu görevlerimizin dışında sosyal belediyecilik anlayışı ile bölgenin en büyük festivallerini gerçekleştirdik. Can kulağı yetim koordinasyon merkezi gibi kuruluşlarımız ile binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. İstihdam noktasında Elbistan OSB'yi hayata geçirerek birçok firmanın Elbistan'a gelmesini sağladık. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlara 1 TL den ulaştırdık. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Gösterilen teveccüh nedeniyle herkese teşekkür ederim” dedi.

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Başkan Gürbüz30 Belediye Başkanı Arasında Ilk 4’e Girdi!
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