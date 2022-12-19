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Başkan Gürbüz, “Devlet millet içindir anlayışını hayata geçirdik”

Elbistan Belediyesi öncülüğünde kurulan ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Can Kulağı Platformu, ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Başkan Gürbüz, “Devlet millet içindir anlayışını hayata geçirdik”

Başkan Gürbüz, “Devlet millet içindir anlayışını hayata geçirdik”

Elbistan Belediyesi öncülüğünde kurulan ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Can Kulağı Platformu, ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokunmaya devam ediyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 16:29

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Can Kulağı Platformu’nun başta ramazan ayında olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere, gıda desteğinde giyim yardımına, kırtasiyeden koli yardımına kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Başkan Gürbüz, Can Kulağı Platformu’nun, 2019 yılında Elbistan Belediyesi’nin öncülüğünde ‘devlet millet içindir’ kavramını hayata geçirmek için kurulduğunu söyledi.

Tüm sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında toplandığı Can Kulağı Platformu’nun gönüllere dokunmak için faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Başkan Gürbüz, “2019 yılı ile beraber ‘devlet millet içindir’ kavramını hayata geçirmek için özellikle bizden destek isteyen vatandaşlarımız için sosyal yardımlaşma çalışmasını hayata geçirdik. Elbistan’da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızla el ele verdik. Başta Ramazan Bayramı giyim desteği olmak üzere kışlık yakacak odun desteği, kırtasiye desteği, gıda ve erzak kolisi, kışlık bot ve mont gibi kalemlerde binlerce ihtiyaç sahibi ailemize ulaştık. Elbistan Belediyesi olarak bu konuda tüm imkânlarımızı seferber ettik. Can Kulağı Platformu’na destek olan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız onların gönlüne dokunmak. Sosyal belediyecilik adına yapılan bu çalışmaları önemsiyorum. Vatandaşlarımız da çevrelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri bizlere bildirsin. Asla yalnız değilsiniz. Can Kulağı Platformu üzerinden biz onlara ulaşıp dertlerine derman olmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz“Devlet Millet Içindir Anlayışını Hayata Geçirdik”
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