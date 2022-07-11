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Başkan Gürbüz, ‘Elbistan festivali’nde binlerce hediye talihlilerini bekliyor’

Elbistan Belediyesi tarafından asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen ve 7 gün sürecek Elbistan Festivali’nde yerel firmalardan alışveriş yapanlar, sıfır kilometre otomobil sahibi olma şansını yakalayacak.

Başkan Gürbüz, ‘Elbistan festivali’nde binlerce hediye talihlilerini bekliyor’

Başkan Gürbüz, ‘Elbistan festivali’nde binlerce hediye talihlilerini bekliyor’

Elbistan Belediyesi tarafından asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen ve 7 gün sürecek Elbistan Festivali’nde yerel firmalardan alışveriş yapanlar, sıfır kilometre otomobil sahibi olma şansını yakalayacak.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:07
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kente müziğin ve alışverişin başkenti olma yolunda yeni bir soluk getirmek amacıyla düzenledikleri Elbistan Festivali’nde binlerce hediyenin talihlilerini beklediğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’a gönül veren herkesin Elbistan Festivali’nin heyecan ve coşku dolu şölenin bir parçası olduğunun altını çizerek, tüm bölge halkını müziğin doruk noktasıyla buluşmaya davet etti.

Başkan Gürbüz, “25 Temmuz’da Haluk Levent ile açılış yapıyoruz. 26 Temmuz’da Velet ve Derya Uluğ’u misafir edeceğiz. 27 Temmuz’da Buray’ı, 28 Temmuz’da Koray Avcı’yı, 29 Temmuz’da Ali Kınık’ı, 30 Temmuz’da Demet Akalın’ı ve 31 Temmuz’da Yavuz Bingöl’ü Elbistan’da ağırlamayı planlıyoruz. 24 Temmuz’da da inşallah Mustafa Ceceli konseri olacak. İkincisini geçtiğimiz yıl gerçekleştirerek ‘Elbistan’da yapılmaz, olmaz’ algısını kırmayı başardık. Yüz binleri buluşturduğumuz Elbistan Festivali’nin çıtasını bu yıl daha yükseğe çıkardık. Türkiye’nin en iddialı festivaline bu yıl daha büyük bir katılım bekliyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsunlar, tüm vatandaşlarımızı müziğin ve ritmin tadını çıkarmaya davet ediyorum” dedi.

Elbistan’da bir hafta boyunca sürecek festival coşkusunun, kent ekonomisine de büyük katkı sunacağının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Festivalimizin oluşturacağı döngünün yerel esnafımıza yadsınamayacak şekilde katkı sunacağına eminiz. Bunun çıtasını yükseltmek ve kent ekonomisini daha da canlandırmak için binlerce hediyenin dağıtılacağı çekilişimiz olacak. Yerel esnaflarımızdan alışveriş yapanlar, alacakları hediye çeki ile sıfır kilometre otomobil sahibi olma şansını yakalayacak. Ayrıca televizyondan elektronik ürünlere kadar binlerce hediye dağıtacağız. Hem müziğin coşkusuna hem de hediyeye boğan 7 günlük karnavala ev sahipliği yapacağız. Sadece müziğin coşkusuna eşlik ederken değil, otomobil kazanarak da ayağınız yerden kesilecek” değerlendirmesinde bulundu.

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Başkan Gürbüz‘Elbistan Festivali’nde Binlerce Hediye Talihlilerini Bekliyor’
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