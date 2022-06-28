Başkan Gürbüz, “Elbistan OSB’ye bir tekstil fabrikası daha açılıyor”

Başkan Gürbüz, Gama Tekstil firmasının yaptığı bu yatırımın, OSB’deki ikinci tekstil fabrikası olduğunu hatırlatarak, “İşi olmayan tek bir insanımız dahi kalmayana kadar durmak yok!” dedi.

Tekstil yatırımcılarının radarına giren Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bu sektördeki yeni bir yatırıma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul’da faaliyet gösteren Gama Tekstil firması, Elbistan OSB’de başka bir yatırımcıdan kiraladığı tesisi, tekstil fabrikasına dönüştürmek için kolları sıvadı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentte önemli bir istihdam oluşturacak fabrikanın yatırımcısı Bahattin Polat’la bir araya geldi.

Burada bir değerlendirme yapan Gama Tekstil firmasının sahibi Bahattin Polat, tesisin yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından kapılarını açacağını söyledi.

Fabrika inşa etmediklerini, hazır bir tesisi kiraladıklarını hatırlatan Polat, ilk etapta 150-200 kişilik istihdamla üretime başlayacaklarını vurguladı.

Birçok markaya ürün üreteceklerini anlatan Polat, “Hemen 150-200 kişilik istihdam yapacağız. Bu 500 kişiye kadar çıkacak. Birçok markaya çalışacağız. Girişimleri başlattık. Allah izin verirse Ağustos’un 1’inde başlayacağız. Fabrikamızı kiraladık. Direk işe başlayacağız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımcı ilgisinin sürdüğünü vurguladı.

‘Çok güzel birlikteliğe şahitlik ediyoruz’ diyerek ilçenin yeni bir yatırıma daha ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Gama Tekstil firmasının sahibi Bahattin Polat Bey’le bir aradayız. Elbistan’ı tercih etiği için kendisine teşekkür ediyorum. Diğer yatırımcılarımızdan birine ait tesisi kiraladılar. Ağustos ayının başında 150 kişi ile başlıyor. Bu bizim için mutluluk verici bir haber. Kentin cazibe merkezi olması ve yatırımcıların burayı tercih etmesi kentin belediye başkanı olarak beni çok mutlu ediyor.”

Bir şehri, özel sektörün ayağa kaldıracağının altını çizen Başkan Gürbüz, Elbistan OSB’nin ikinci etabındaki yatırımların da istihdamda ciddi bir ivme sağlayacağına vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, “OSB’nin daha çok yatırım alması için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul’daki hemşerilerimizle görüşüyorum. Şehri özel sektör ayağa kaldırır özel sektör yatırımları ile kalkınma gerekleşeceğine inanıyorum. Yerel ve yerinde kalkınma için tekstil fabrikalarımızın sayısını arttırmamız gerekiyor. Organize sanayi bölgemizdeki ikinci tekstil fabrikamızın açılacağını duyurmaktan dolayı mutluyum İnşallah ilmik ilmik dokuduğumuz; uğrunda yoğun çaba verdiğimiz OSB’miz ikinci etabıyla daha da kalkınma noktasında lokomotif haline gelecek. Her biri 300-500 istihdam oluşturan bu fabrikalarla ilçemizde 10 bin hedefine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

‘Bize laf üreten değil, iş üretenler lazım’ cümlesi ile muhalefetin de bu yöndeki eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “2019 yılında bu kenti kaldırmak için yatırım yapmanın ve yatırımcı bulmanın gerekliliğini söylemiştim. Tüm hemşerilerimizden yatırımcıların işlerini kolaylaştırmaları yönünde yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü biz yatırımcıların mutlu olduğu ve daha çok tercih edilen bir kent olmayı istiyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de iş alımları ile ilgili görüşmeleri de yapacaklar. İstihdam bizim için çok önemli. Kalkınma noktasında elini değil gövdesini taşın altına koyanlar lazım. Karanlığa, sürekli eleştirerek bir yere varamayacağını artık muhalefetin de anlaması gerektiğini düşünüyorum. Lütfen yatırımcıya engel olmasınlar; Elbistan’da zorlaştırmasınlar ki; o da Elbistan’daki insanların hayatını kolaylaştırsın” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, son olarak kentle ilgili karamsar bir tablo çizenlere seslenerek, “Elbistan’da olmaz, yapılmaz; Elbistan bunu başaramaz diyenler var. Ama biz size rağmen başaracağız. Size rağmen bu kenti kalkındıracağız ve büyüteceğiz. İnşallah da en kısa zamanda fabrikaların bantlarının döndüğünü ve çarklarının işlediğini göreceğiz. Ben buna tüm kalbimle inanıyor ve yatırımcımızı da yürekten kutluyorum” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.