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Başkan Gürbüz, “Elbistan, yüzyılın madeninde dünyanın gözdesi olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait kömür sahasının 1700 hektarlık bölümünde leonardit çıkarılmaya başlanacağını duyurdu.

Başkan Gürbüz, “Elbistan, yüzyılın madeninde dünyanın gözdesi olacak”

Başkan Gürbüz, “Elbistan, yüzyılın madeninde dünyanın gözdesi olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait kömür sahasının 1700 hektarlık bölümünde leonardit çıkarılmaya başlanacağını duyurdu.

22 Aralık 2022 Perşembe 17:46

Elbistan ve ülke ekonomisi için ciddi katma değer üretecek yatırımın, istihdam açısından da yeni kapı aralayacağını bildiren Başkan Gürbüz, “Elbistan, yüzyılın madeninde dünyanın gözdesi olacak” dedi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Elbistan’daki kömür sahası için İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme ruhsatı verilmesini kararlaştırmıştı. 2021 yılı ortalarında verilen bu iznin akabinde, ruhsat sahibi İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi, yaklaşık 10 bin hektara ulaşan sahanın 1700 hektarında leonardit üretimi için yerel bir firma ile anlaşma sağladı.

Bu anlaşmanın ardından İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcileri ile işletmeyi yapacak firmanın yetkilileri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yatırım süreci ve aşamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toprak altındaki servet ekonomiye kazandırılacak

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin toprakları altında yatan servetin ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir projenin daha hayata geçeceğini söyledi.

Firmanın yerel ortakları ile birlikte 17 bin dönümlük alanda çalışmaya başlayacağını dile getiren Başkan Gürbüz, “İhlas Holding’in Elbistan’ımızda yaklaşık 10 bin hektar yani 100 bin dönüm arazide maden işletme ruhsatı var. Bunun 17 bin dönümüyle ilgili çalışmalara başladılar. Yerli ortakları ile beraber bu bölgede leonardit, gidya ve kömür madeni ile ilgili çalışmalar yapacaklar. Özellikle leonardit ve gidyanın, ülkemiz ve dünya tarımı için çok büyük bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Leonardit ve gidyanın Türk ve dünya tarımına kazandırılması noktasında kurumsal firmaların şehrimizde bu çalışmaları omuzlaması mutluluk verici ve sevindirici. Kendi maden sahaları ile ilgili AR-GE’yi belli bir noktaya getirip ihracata dönük noktaya getirmeleri şehrimiz ve ülkemiz açısından değerli bir katma değer olacak” dedi.

2023 yılına umutlarla giriyoruz

Kurumsal firmaların yanı sıra devletin de bu sektör için yatırım planlamaları olduğunu anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “2023 yılına umutlarla giriyoruz. Hem kurumsal firmaların bu konudaki yatırımları hem de devletimizin bakanlıklarının aynı alandaki yeni planlamaları Elbistan’ımız için çok güzel gelişmeler. Devletimizin ve kurumsal firmaların bu denli büyük yatırımları, yeni istihdam sahalarını beraberinde getirecek. Biz, leonardidin tarıma kazandırılması ve gıda krizinin aşılması noktasında önemli bir girdi sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalar umut verici bir gelişme” değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam sorunları teker teker çözülecek

Söz konusu yatırımların, istihdam sorunu ile ilgili de ciddi mesafe alınmasını sağlayacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Yapılan bu çalışmalar, istihdam alanıyla ilgili de ümidimizi arttırıyor. Bu çalışmalarla birlikte 2023 yılında istihdam sorunuyla ilgili çok ciddi mesafeler alacağımızı düşünüyorum. Yerel idare olarak da diğer firmalarımızı yatırım için Elbistan’a davet ediyorum. Elbistan, hamdolsun bir cazibe merkezi haline geliyor. Birçok firmanın Elbistan’da yatırımlar yaptığına şahitlik ediyoruz. Bu da Elbistan’ın bölgede ekonomik olarak yıldızının parlamasına katkı sunuyor” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.

Saygılarımızla

Son Güncelleme: 22.12.2022 19:48
Anahtar Kelimeler:
Yüzyılın Madeninde Dünyanın Gözdesi Olacak”“ElbistanBaşkan Gürbüz
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