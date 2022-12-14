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Başkan Gürbüz, ‘Yetimlerimizin ve annelerinin yaşamlarına dokunuyoruz’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Yetim Koordinasyon Merkezi’nin 1300 çocuğu şefkat ve sevgiyle kucaklarken annelerinin de sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmeleri için önemli bir işlev üstlendiğini söyledi.

Başkan Gürbüz, ‘Yetimlerimizin ve annelerinin yaşamlarına dokunuyoruz’

Başkan Gürbüz, ‘Yetimlerimizin ve annelerinin yaşamlarına dokunuyoruz’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Yetim Koordinasyon Merkezi’nin 1300 çocuğu şefkat ve sevgiyle kucaklarken annelerinin de sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmeleri için önemli bir işlev üstlendiğini söyledi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:37

Çocukların, anaokulundan üniversiteye hazırlık aşamasına kadar eğitim desteği aldığını ifade eden Başkan Gürbüz, “Sevgi çemberiyle sarmaladığımız yetimlerimizin ve annelerinin yaşamlarına dokunuyoruz” dedi.

Yetim Koordinasyon Merkezi’nin, çocukların kaderini yetim bırakmama görevini üstlendiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yetim gülerse dünya güler şiarını her metrekaresine yansıttığımız bu yuvanın üstlendiği misyonun, toplumda apayrı bir yeri olduğuna eminim” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki faaliyetlere ilişkin olarak şunları söyledi; “Açıldığı günden bu güne kadar yetimlerimiz ve annelerini aile şefkati ile kucaklayacağına inandığımız Yetim Koordinasyon Merkezimiz, spordan sanata, eğitimden meslek edindirme kurslarına kadar birçok aktivite ve sosyal faaliyetlerin odağı oldu. 1300 çocuğumuz için dört duvar ve bir çatıdan oluşan bina değil hayata hazırlanmaları için bir kompleks inşa etmenin manevi hazzını yaşıyoruz.

Çocuklarımızın bir yandan eğitimlerine katkı sunarken ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları spor ve sanat dallarında da kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Müzik ve resim başta olmak üzere alanında uzman öğreticilerimiz, çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerini sağlamak için her zaman yanlarındalar. Ayrıca Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi ile de onların manevi dünyasını geliştirme gayretindeyiz.

Eğitim hayatlarında başarılarına destek olmayı da görev kabul ettik. Anaokulundan liseye kadar öğrencilerimize profesyonel eğitim desteği sunuyoruz. Onların geleceğe emin adımlarla yürümeleri için her anlarında omuz veriyoruz. Bunu yaparken de sevgimizi şefkatle yoğurup yüreklerini cesaretlendiriyoruz.”

Annelerin de çocukları ile birlikte öğrenme ve sosyalleşme imkanı bulduğunu dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz,

“Yetim Koordinasyon Merkezi, sadece çocuklar değil anneleri için işlevsellik barındırıyor. Burada onlar için meslek edindirme kursları bulunuyor. Kağıt rölyef, Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca, tefsir, örgü bebek, hediyelik eşya gibi birçok kurslarımızdan yararlanan anneler, hem mesleki hem de sosyo-kültürel anlamda kendilerini geliştirerek çocukları için de rol model oluyorlar.

Aynı zamanda yaşamın zorluklarını daha kolay göğüsleyebilmeleri adına annelere psikolojik destekte verdiğimiz Yetim Koordinasyon Merkezimiz, edebiyat atölyesi ile de şiir, söyleşi ve kitap okuma gruplarında zaman geçirmelerini sağlıyor. Meslek edindirme kurslarındaki ürünlerini piyasaya sunup aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen anneler için pazar oluşturma konusunda da desteğimizi esirgemiyoruz. Yetimlere hem annelik hem babalık yapan annelere sahip çıkmak, sorunlarının altında tek başına ezilmelerinin önüne geçmek için her zaman yanlarında olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Gürbüz, son olarak, “Bize Allah’ın emaneti olan yetimlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir karşılık beklemeden merhametle çalışmaya devam edeceğiz. Gözleri ve gönüllerindeki mahzunluğu ne kadar azaltırsak kendimizi o kadar mutlu addediyoruz. Onlar bizim en değerli ve özel yanımız. Onlara kol kanat geren bu sıcak yuva yaşamlarına değer katacak” ifadelerini kullandı.

Saygılarımızla.

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Başkan Gürbüz‘Yetimlerimizin Ve Annelerinin Yaşamlarına Dokunuyoruz’
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