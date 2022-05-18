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Başkan Gürbüz’den 19 Mayıs Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürbüz’den 19 Mayıs Mesajı

Başkan Gürbüz’den 19 Mayıs Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:40
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürbüz mesajında, “Gazi Mustafa Kemal`in 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışıyla birlikte milletimizin umutları canlanmış ve kendi kaderini yeniden tayin edeceği İstiklal Mücadelesi başlamıştır. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla, Cumhuriyetin 100. yılında birçok hedefini gerçeğe dönüştürmüş olarak, çok daha parlak başarılara imza atacaktır. İnanıyorum ki gençlerimiz, ülkemizi eşitlik, adalet, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti temelinde inşa edecek, daha müreffeh bir ülke için gayret göstereceklerdir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk`ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı`nı kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verildi.

Saygılarımızla.

Son Güncelleme: 18.05.2022 20:29
Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz’den 19 Mayıs Mesajı
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