Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, on bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajda; “Asrın felaketinin yaralarını sarmak için canla başla çalıştığımız bu dönemde etle tırnak gibi olup kardeşliğimizi ve birliğimizi en güzel şekilde yaşayacağız” dedi.

Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, on bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajda; “Asrın felaketinin yaralarını sarmak için canla başla çalıştığımız bu dönemde etle tırnak gibi olup kardeşliğimizi ve birliğimizi en güzel şekilde yaşayacağız” dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:30

Başkan Gürbüz, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle on bir ayın sultanı Ramazan’ı buruk karşıladıklarını söyledi.

Felaketin gölgesindeki Elbistan’da yaşanan acıların, Ramazan ayının manevi hayata kazandıracağı rahmet ve güzellikle bir nebze olsun hafiflemesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Elbistanlılar olarak, bir yumruk gibi sımsıkı bağlarla bağlı olduğumuzu bu Ramazan’da da en güzel şekilde görecek ve yaşayacağız” diyen Başkan Gürbüz, “Bizi ortak duyguda buluşturan; ahlaki ve manevi duyguların çok yoğun olarak yaşandığı Ramazan’ın manevi iklimine giriyoruz. İslam aleminin büyük bir hasretle beklediği Ramazan’ın; rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket mevsimi olarak geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu mübarek zaman dilimini depremin açtığı yaralı ve acılı yüreklerimizle idrak ederken büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Can Kulağı ekiplerimiz ve gönüllülerimizle birlikte, kapısını çalmadığımız ev, gönlüne dokunmadığımız vatandaşımız kalmayıncaya kadar durmayacağız. Sadece ekmeğimizi ve soframızı değil bir ümitlerimizi de paylaşacağız. Bugünleri hızla aşmak, yaralarımızı sararak eskisinden daha güzel günler inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü bu şehre ve şehrimizin insanlarına verdiğimiz sözümüz var” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Doğan aday adayı oldu!
Metin Doğan aday adayı oldu!
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta günlük 25 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor!
Kahramanmaraş’ta günlük 25 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor!
Kahramanmaraş’ta esnaflar Kocaeli çarşısı’na yerleşmeye başladı
Kahramanmaraş’ta esnaflar Kocaeli çarşısı’na yerleşmeye başladı
Kahramanmaraş’ta çiftçiye nohut ve ayçiçeği desteği!
Kahramanmaraş’ta çiftçiye nohut ve ayçiçeği desteği!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber