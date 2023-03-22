Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Gürbüz, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle on bir ayın sultanı Ramazan’ı buruk karşıladıklarını söyledi.

Felaketin gölgesindeki Elbistan’da yaşanan acıların, Ramazan ayının manevi hayata kazandıracağı rahmet ve güzellikle bir nebze olsun hafiflemesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Elbistanlılar olarak, bir yumruk gibi sımsıkı bağlarla bağlı olduğumuzu bu Ramazan’da da en güzel şekilde görecek ve yaşayacağız” diyen Başkan Gürbüz, “Bizi ortak duyguda buluşturan; ahlaki ve manevi duyguların çok yoğun olarak yaşandığı Ramazan’ın manevi iklimine giriyoruz. İslam aleminin büyük bir hasretle beklediği Ramazan’ın; rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket mevsimi olarak geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu mübarek zaman dilimini depremin açtığı yaralı ve acılı yüreklerimizle idrak ederken büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Can Kulağı ekiplerimiz ve gönüllülerimizle birlikte, kapısını çalmadığımız ev, gönlüne dokunmadığımız vatandaşımız kalmayıncaya kadar durmayacağız. Sadece ekmeğimizi ve soframızı değil bir ümitlerimizi de paylaşacağız. Bugünleri hızla aşmak, yaralarımızı sararak eskisinden daha güzel günler inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü bu şehre ve şehrimizin insanlarına verdiğimiz sözümüz var” ifadelerini kullandı.