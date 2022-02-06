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Başkan Güven çalışıyor, yatırımlar Afşin’e kayıyor!

Afşin’de 3 yeni yatırım 42 milyon 575 bin lira teşvik belgesi aldı.

Başkan Güven çalışıyor, yatırımlar Afşin’e kayıyor!

Başkan Güven çalışıyor, yatırımlar Afşin’e kayıyor!

Afşin’de 3 yeni yatırım 42 milyon 575 bin lira teşvik belgesi aldı.

06 Şubat 2022 Pazar 12:29
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaptığı hizmet atılımıyla ilçeyi kalkındıran Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven’in çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Alt ve üst yapı yatırımlarıyla cazibe merkezine dönen ilçe için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 42 milyon 575 bin lira bütçeli 3 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Aralık 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 951 milyon 245 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 313 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 916 milyon 129 bin 58 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 816 oldu.

Aralık 2021 döneminde Afşin’e 3 yeni yatırımda teşvik aldı. Bu yatırımlardan en büyüğü, bölgesel öncelikli yatırım olarak değerlendirilen lisanslı depoculuk oldu. İlçeye kazandırılacak 30 bin ton kapasiteli lisanlı depoculuk için 7 yıl boyunca sigorta primi işveren desteği, yüzde 80 oranında vergi indirimi, yüzde 40 oranında yatırım katkı oranı, KDV istisnası ve faiz desteği verilecek. Yatırımın toplam tutarı ise 36 milyon 722 bin lira olacak. Söz konusu işletmede 30 kişi çalışacak.

İlçedeki bir diğer teşvik alan firma ise yılda 30 bin metrekare mermer levha üretimi yapılacak. 5 milyon 200 bin lira yatırım maliyeti olan işletmede toplam 7 kişi istihdam edilecek. Firmaya, 7 yıl boyunca sigorta primi işveren desteği, yüzde 80 oranında vergi indirimi, yüzde 40 oranında yatırım katkı oranı, KDV istisnası ve faiz desteği verilecek.

Yine ilçede erkek ve erkek çocuklar için iç çamaşırı, pijama, bornoz gibi giyim eşyası üretimi yapacak firma için de; 7 yıl sigorta primi işveren desteği, yüzde 80 oranında vergi indirimi, yüzde 40 oranında yatırım katkı oranı, KDV istisnası ve faiz desteği tanınacak. Bu yatırımın da bütçesi 653 bin lira olacak ve 5 kişi çalışacak.

İlçedeki teşvik alan yatırımların toplam bütçesi 42 milyon 575 bin ₺ olacak ve 42 kişi de istihdam edilecek.

 

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Başkan Güven çalışıyorYatırımlar Afşin’e Kayıyor!
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