Başkan Güven’den Öğretmenler Günü mesajı

Güven mesajında “Üzerimizde büyük emeği olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’ nü kutlarım.

Eğitim ve öğretim tarihte olduğu gibi bugün ve yarın da her toplumun en önemli dinamiği olacaktır. Afşin Belediyesi olarak başta şahsım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla eğitim içerikli projelere özellikle önem vermekteyiz. Öğretmenlerimizin görevlerini daha iyi yapabilmeleri öğrencilerimizin de daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için belediyemiz yetki alanları dahilinde birçok proje gerçekleştirmektedir.

Bu projelerde destek ve emeklerini esirgemeyen çok kıymetli öğretmenlerimiz büyük katkılar otaya koymaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bizlerden emeğini asla esirgemeyen öğretmenlerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.” dedi.